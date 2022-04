El PP exige un plan específico para que la Seguridad Social agilice la atención a los mayores

El PP canario presentará una moción en el Senado para que el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión desarrolle un plan específico de atención a las personas mayores de 65 año en la atención presencial de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Canarias. El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, cuestiona que la Seguridad Social haya potenciado los medios telemáticos y de atención telefónica y, sin embargo, haya reducido la atención presencial a personas que tienen problemas para realizar los trámites on line cuando las restricciones de la pandemia han finalizado.

Ramos Acosta ha recibido la contestación del Gobierno en relación con una serie de preguntas que había realizado sobre los problemas que se han acumulado en los dos últimos años en la Seguridad Social en las Islas y que provocan largas colas en las puertas de las oficinas desde primeras horas de la mañana y limitaciones en las citas previas para ser atendidos. El senador grancanario advierte que no todo el mundo está preparado para realizar los trámites de forma telemática y critica que se fomente este tipo de prestación y se abandone a muchas personas, sobre todo las mayores, sin una atención necesaria.

En la respuesta remitida por el Gobierno a Ramos admite que el INSS atraviesa por una “difícil situación” debido a la falta de personal y, por contra, “se está haciendo un gran esfuerzo para poder llevar a cabo todos los avances necesarios a nivel telemático”, algo que para el dirigente del PP no es suficiente porque “la Seguridad Social no es un call center, tiene que ponerse las pilas y dotar de personal a las oficinas de atención a los ciudadanos, la pandemia ya no es una excusa”, advirtió.