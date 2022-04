Los sindicatos anuncian más caos en la Seguridad Social por cierres de oficinas

El cierre de oficinas de la Seguridad Social planea sobre Canarias. Los sindicatos advierten que ya han habido intentos de cerrar puestos de atención e información del organismo en las Islas como el de Arucas, la oficina del Puerto de la capital grancanaria y algunos de los centros de las islas occidentales, pero hasta ahora se han podido frenar. La tendencia en los dos últimos años demuestra que el cierre temporal o definitivo de centros es una constante ya que a nivel nacional se han clausurado hasta nueve oficinas y se han cerrado temporalmente o de forma parcial una veintena más. Los problemas de atención telefónica y presencial que hay en la Seguridad Social se pueden ver agravados por este escenario ya que un tercio de los centros están en riesgo de cierre, un porcentaje que se repite también en Canarias.

La centrales estiman un 27% de vacantes de la plantilla sin cubrir en el Archipiéalgo

Los últimos datos reflejan que la plantilla de la Seguridad Social en las Islas es de 59 empleados. Los sindicatos UGT y CCOO advierten que hay alrededor de un 27% de la relación de puestos de trabajo sin ocupar lo que, unido a las jubilaciones y bajas médicas, ponen en una situación límite al servicio que se presta a la población. Para suplir estas carencias el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está potenciando los medios telefónicos y telemáticos.

Gustavo Martín, del sindicato UGT, asegura que Canarias lleva años siendo deficitaria en personal, de tal forma que la ratio de empleados públicos por habitante es «la peor de España». Hasta 2011 los dos archipiélagos y Ceuta y Melilla tenían un cupo de reserva específico, medida que se suprimió y desde entonces la media de empleados no ha hecho sino descender de forma alarmante. Las centrales sindicales también han demandado en varias ocasiones ofertas públicas de empleo extraordinarias para la Seguridad Social o el Servicio de Empleo Público Estatal (Sepe).

Martín advierte que cerrar oficinas implicaría más desplazamientos de los ciudadanos para realizar sus gestiones con la Seguridad Social porque el fomento de la vía telemática «es necesario pero no puede suplir la atención presencial, sobre todo para la población que tiene dificultades para trabajar con las nuevas tecnologías», advierte el dirigente sindical. No obstante, UGT reclama explicaciones al Ministerio para conocer cuál es la previsión en el cierre de oficinas y como afectaría este escenario al Archipiélago.

El Gobierno admite al PP que ante la «difícil situación» del Instituto potenció los medios telemáticos

Por su parte, Hortensia Rodríguez, de CCOO, advierte que si no hay soluciones a corto y medio plazo continuarán las jubilaciones de funcionarios y traslados de empleados que se sienten desencantados con la carga de trabajo y piden otros destinos. La dirigente sindical asegura que existe un plan de cierre de oficinas del Ministerio de aquellos centros con poco personal, lo que dificultará aún más la atención presencial.

Rodríguez critica que los ciudadanos siguen yendo desde horas tempranas de la mañana con el fin de conseguir un número para que les atiendan dado que en muchas ocasiones el teléfono para pedir cita no responde, mientras que el servicio telemático no distingue por islas aunque sea la misma provincia. «Ahora la diferencia es que en la Dirección Provincial de Las Palmas les hacen pasar dentro y esperan sentados toda la mañana para evitar que se vean las colas en el exterior, pero se trata de un blanqueamiento de la imagen que no soluciona realmente la atención presencial», añade la representante de CCOO.

Cuestiones como el Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha en 2020 en plena pandemia, han incrementado la carga de trabajo ya de por sí elevada de la Seguridad Social, que también tramita las jubilaciones, pensiones e incapacidades laborales.