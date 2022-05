Torres: «Nos partiremos el alma para terminar una tarea aún inacabada»

El secretario general del PSOE en Canarias y presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, reivindicó la respuesta de su partido ante la crisis económica y social generada por la pandemia de covid-19 e hizo hincapié en las políticas sociales y de apoyo al tejido productivo que se han puesto en marcha, tanto desde el Gobierno central como desde el Ejecutivo canario. "No hubiésemos resuelto el convenio de carreteras, no habríamos tenido un plan de vivienda, no tendríamos una disposición adicional en los ERTE, no habríamos tenido 1.144 millones de euros que han servido para mantener a muchos autónomos, a empresas pequeñas y también grandes", aseguró Torres durante la inauguración de la nueva sede regional de los socialistas.

Torres mostró su compromiso con la labor al frente del Gobierno canario y aseguró que el partido socialista hará todo lo posible para volver a representar a "la mayoría social" del Archipiélago. "Nos partiremos el alma para terminar una tarea aún inacabada", sentenció el presidente del Ejecutivo autonómico, consciente de que todavía le quedan objetivos por cumplir, para "mejorar la vida de la gente y especialmente, de los que menos tienen". Asimismo, Torres señaló que su formación ha apostado "claramente por la sanidad y la educación pública" y se ha implicado para sacar adelante iniciativas que han ayudado a que "Canarias sea mucho más justa entre los que más tienen y los que más necesitan". "Hay que dar respuestas y participar en los debates, la democracia no es solo ir a las urnas cada cuatro años", afirmó Saavedra En el acto de inauguración, Jerónimo Saavedra, exsecretario general de los socialistas isleños y expresidente de Canarias, advirtió de que se debe diferenciar la labor del Gobierno y la labor del partido, destacando que quienes ostentan cargos orgánicos no deberían asumir todas las funciones. Por eso, señaló que la formación "debe resucitar" y "ponerse en forma", recuperando el protagonismo en la vida social de las Islas. "Hay que dar respuestas y participar en los debates, la democracia no es solo ir a las urnas cada cuatro años", afirmó el histórico socialista. Ada Santana, secretaria general de las Juventudes Socialistas en Canarias, completó las intervenciones de la ceremonia de inauguración aludiendo al pasado y presente del partido, conectándolo con el futuro que representan las nuevas generaciones socialistas. Santana se mostró orgullosa de la labor de los gobiernos de Torres y Pedro Sánchez y destacó la marcada apuesta de ambos presidentes por la educación pública y la igualdad de oportunidades, que ha permitido llenar las aulas de las universidades de "hijos e hijas de trabajadores". El presidente del Gobierno afirmó que siempre ha contado con el respaldo y el consejo de personas como Saavedra, quien siempre se ha puesto al teléfono cuando lo ha llamado para pedirle consejo en momento críticos como la irrupción de la covid-19 o la erupción del volcán de La Palma. Del mismo modo, se mostró orgulloso al escuchar las palabras de Santana y apuntó que los jóvenes como ella garantizan el futuro de la formación. La nueva sede de los socialistas está ubicada en la avenida Juan XXIII de la capital grancanaria, a unos 50 metros de la sede de Nueva Canarias (NC), uno de sus socios en el pacto de las flores y en el Cabildo de Gran Canaria. A ambas localizaciones solo las separa la conocida churrería Teror. En una de las paredes del local lucen las fotos de los seis secretarios generales del PSOE en las Islas -Alberto Armas, Juan Carlos Alemán, Juan Fernando López Aguilar y José Miguel Pérez, además de Saavedra y Torres- y también hay un rincón para reivindicar la igualdad, con frases de históricas dirigentes socialistas. Torres confió en que el nuevo espacio sea un "lugar de debate", desde el que hacer "propuestas y plantear modificaciones legislativas". Además, el jefe del Ejecutivo canario se mostró confiado en que "las alegrías de las noches electorales se van a repetir en 2023" y se podrán "festejar victorias" en esta nueva "casa del pueblo". El acto terminó con una tarta y un brindis con el que los asistentes celebraron la inauguración de la sede, que coincidió con el día en el que el partido conmemora sus 143 años de historia.