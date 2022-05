Cautela entre los partidos canarios

Este estado de sospecha sobre el escándalo de las escuchas telefónicas es acogido con mucha cautela por parte de las formaciones políticas canarias, que en general y de momento mantienen la misma actitud del Gobierno español de no dar confirmación oficiosa a cualquier posible implicación de Rabat. Los socialistas son obviamente quienes más énfasis ponen en evitar especulaciones. Algunos dirigentes consultados consideran que una operación de espionaje como el que se ha detectado «sería muy arriesgado para Marruecos» y confían en que la polémica no alcance a afectar al reciente acuerdo entre ambos países.

Desde el PP, el senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, también se mantiene cauto y elude valorar «una situación sobre la que no tenemos información contrastada», aunque señala que todo lo que rodea a estas escuchas «es suficientemente grave como para que Sánchez comparezca para dar explicaciones». En todo caso, cree que el «todo Gobierno, debe ser muy cauto en sus declaraciones», en referencia a las insinuaciones que desde el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, se puedan hacer culpando a Marruecos sin pruebas. «Si Marruecos se da por aludido sin pruebas, puede dar pie a una nueva crisis diplomática de consecuencias imprevisibles», afirma.

El líder de CC, Fernando Clavijo, también escapa de la especulación y señala que «CC no va a contribuir a la marejada de titulares», señalando que «no sabemos cómo va a afectar esto al acuerdo porque ni siquiera sabemos si es cierto o no». Pero aprovecha para «exigir claridad, certezas y política seria» al Ejecutivo central. «Para algunos este tema puede ser elemento de estrategia política pero para CC es un tema muy serio y creemos que no se está gestionando de forma correcta porque en materia de seguridad del Estado no compartimos que se discuta desde posiciones personales o posiciones políticas sin tener toda la información».

Pedro Quevedo, de NC, por su lado, apunta que la cuestión del espionaje «no es nueva ni hay que ser hipócrita porque todos sabemos que es una práctica habitual» por parte de la mayoría de países, y que «es una herramienta legítima si se utiliza adecuadamente».

Pero partiendo del hecho de que Marruecos y España acaban de firmar el acuerdo de nuevas relaciones, señala que «si esas prácticas se producen entre países vecinos, aliados y amigos introduce una desconfianza que imposibilita relaciones de cordialidad como las que en este caso ambos países pretenden». «Si no se despejan las sospechas, la desconfianza será permanente» algo que incidirá, asegura, sobre la «evidente hostilidad de Marruecos hacia los intereses de España» en asuntos sensibles para Canarias.