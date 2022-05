Empresarios y economistas alertan que peligra el desarrollo de las Islas

La patronal, economistas y asesores fiscales de Canarias alertan de que sería un revés para el desarrollo económico de las Islas la aprobación de la directiva europea que propone fijar el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros al año. La aplicación de esta medida en el Archipiélago tendría impacto en más de medio centenar de grandes empresas canarias y en otras tantas del exterior que actualmente tienen actividad en la comunidad autónoma, detalló el delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Orlando Luján, quien añadió que precisamente estas compañías «son las que cuentan con más músculo económico para realizar inversiones en la comunidad autónoma, y, por tanto, son las que crean más empleo».

Los representantes de las instituciones promotoras del Manifiesto del Régimen Económico y Fiscal (REF) consideran «imprescindible» contar con un marco tributario que garantice la aplicación del REF porque, de lo contrario, muchas empresas canarias tendrán dificultades para ejecutar esos incentivos fiscales, especialmente las pequeñas y medianas, y «eso supondría un claro retroceso en el desarrollo económico y social del Archipiélago», según señaló Luján.

Empresarios y economistas criticaron que el Ministerio de Hacienda haya vuelto a ignorar las exenciones fiscales de Canarias y que no las haya defendido ante la Comisión Europea, para tratar de garantizar los beneficios que el REF aporta a la economía del Archipiélago. Por esto, insistieron en exigir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ponga en marcha una serie de acciones urgentes ante la Unión Europea para que se respeten las particularidades del REF. «Si Madrid no mueve ficha para que esta directiva no afecte a Canarias, sería la primera vez que se le pone límite cuantitativo a los incentivos del REF, y sería un atentado grave para nuestro fuero, una institución con más de 500 años de historia», destacó Salvador Miranda, director de la Cátedra REF.

En esta línea, los representantes de algunas de las principales organizaciones profesionales y empresariales de Canarias denunciaron que el Secretario General de Estado de Hacienda, el palmero Héctor Izquierdo, no ha respondido a sus reiterados contactos para solicitar una reunión para abordar este asunto que consideran crucial para el crecimiento económico de la comunidad autónoma. «Aún no hemos recibido respuesta alguna por su parte, y eso nos preocupa porque parece que desde Madrid no hay sensibilidad con la especificidad fiscal de Canarias», lamentó Luján.

El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, apuntó que «este retroceso en nuestro REF» no solo afectaría a las empresas canarias, sino a la sociedad en su conjunto y supondría «un gran recorte de inversiones y de puestos de trabajo, ya que instrumentos fiscales como el REF son los que impulsan que grandes empresas de todo el mundo se instalen en Canarias gracias a los incentivos que les ofrecemos». Así, insistió en que el REF es un instrumento que afecta al bolsillo de todos los trabajadores y no solo a los empresarios y señaló que el Gobierno central desconoce las particularidades del Archipiélago.

Luján subrayó que la defensa del REF no puede dejarse a un lado e instó al Gobierno de Canarias a intensificar las peticiones para que el Ministerio de Hacienda defienda en Europa las particularidades de la fiscalidad isleña, que «algunos se empeñan en ver como un privilegio».