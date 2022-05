Clavijo: "Madrid trata a Canarias como a una colonia, con desprecio y humillación"

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, lamenta que el Gobierno de España trate al Archipiélago "como una colonia" y rechazó "el desprecio, la humillación y el centralismo" de Madrid. Los nacionalistas celebraron esta mañana el Día del Partido, coincidiendo con el 29 aniversario de la formación, y reunió a militantes de todas las Islas en el parque Tamaraceite Sur, de la capital Gran Canaria. En el evento, en el que se respiraba un ambiente similar al de una precampaña electoral, Clavijo se preguntó que ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nos humillen, convirtiendo nuestras costas en una fosa común de niños y de mujeres migrantes?. El expresidente del Gobierno regional se mostró tajante al afirmar que ha sentido "vergüenza" al ver que "el presidente de Canarias agacha la cabeza cuando lo sacan de las reuniones, pisotean nuestros derechos y lo permite". El senador autonómico afirmó durante su intervención que "a Canarias se le respecta" y aseguró que a los nacionalistas no se les dice desde el Gobierno central lo que tienen que hacer.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, asistió al encuentro como invitado y deseó que "la colaboración entre nuestras fuerzas políticas vaya en aumento", porque ambas formaciones están integradas en la misma coalición europea, que defiende los "problemas y sentimientos de las regiones". En declaraciones a los medios, Esteban apuntó que "hay un antes y un después en el clima político en las Cortes" desde que se destapó el caso Pegasus. "El Gobierno tiene que dar una respuesta satisfactoria", pues "la mayoría gubernamental está debilitada", sobre todo con los partidos catalanes, según Esteban. A su juicio, "la legislatura está en un momento crucial, y si el Gobierno quiere mantenerla y salvarla, tiene que dar una respuesta transparente y clara a todos".

"Necesitamos que el calor y el compromiso continúe, si no luchamos nos van a dejar morir allí. No nos abandonen", señaló el alcalde de Los Llanos de Aridane

En el acto intervinieron todos los secretarios insulares del partido, así como el alcalde de Los Llanos de Aridane, Sergio Rodríguez, quien mostró su agradecimiento a todos los canarios por el apoyo que había recibido La Palma durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja. "Necesitamos que el calor y el compromiso continúe, si no luchamos nos van a dejar morir allí. No nos abandonen", señaló el alcalde. Nieves Lady Barreto, secretaria insular del partido en La Palma, señaló que los millones prometidos en ayudas para los damnificados del volcán no están llegando y criticó que el Gobierno crea que con 60.000 euros una familia podía reconstruir "su casa y su vida". Barreto destacó que la situación se dilatará hasta final de año y, entonces, pedirán a los palmeros que confíen en ellos para que las ayudas lleguen después de mayo de 2023, fecha prevista para las próximas elecciones.

Orígenes de CC

El secretario de organización de CC, David Toledo, destacó que la formación seguirá "viva y fuerte" y que "luchará con rebeldía e ilusión, porque cuando hay un problema hay que resolverlo por el bien común. El secretario insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, destacó que el partido ha sido "la fuerza política que ha transformado esta tierra" y añadió que la razón por la que se creó CC hace casi tres décadas, que era defender los intereses de los canarios, "sigue intacta". Rodríguez defendió que CC siempre ha puesto a Canarias por delante de cualquier otra circunstancia con gobiernos del Estado tanto de un partido como de otro. El secretario insular de CC en Tenerife, Francisco Linares, recordó que Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) fue el origen del nacimiento de Coalición Canaria y destacó que su formación es "un muro de contención para que traten al Archipiélago como una comunidad autónoma y no como una colonia".

Narvay Quintero, secretario insular de El Hierro, afirmó que CC hace Canarias desde la base y insistió en la idea de que sin la presencia de los nacionalistas en Madrid, seguirían tratando al Archipiélago como una colonia. El secretario de CC en Fuerteventura, Mario Cabrera, criticó que por primera vez su isla no tiene a ningún representante en el Consejo de Gobierno, por lo que "los desequilibrios son tremendos". Víctor Chinea, como secretario insular de CC en La Gomera, hizo hincapié en que la principal tarea que tiene la formación actualmente es "devolver la ilusión a la militancia y a la ciudadanía". Por su parte, la secretaria de los nacionalistas en Lanzarote, Migdalia Machín, señaló que su formación hace que "el Archipiélago avance", porque conocen "el latir de cada una de las islas".