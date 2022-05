700 docentes de Religión exigen ya su traspaso a la autonomía pendiente desde 2013

Los maestros de Religión de los colegios públicos canarios mantienen la dualidad de trabajar en centros de la Comunidad Autónoma pero seguir dependiendo laboralmente del Ministerio de Educación. El Gobierno canario no ha culminado el proceso de traspaso de los 700 docentes que imparten la asignatura de Religión en los ciclos de Infantil y Primaria mientras que sí lo ha hecho con los profesores de Secundaria de la misma asignatura. Esta situación se debatirá en el pleno del Parlamento que se inicia hoy a través de una proposición no de ley (PNL) presentada por Coalición Canaria (CC), PP y el Grupo Mixto en la que se insta al Ejecutivo regional a que en este año se negocie con el Gobierno central la transferencia a la Comunidad Autónoma del profesorado de religión de infantil y primaria.

La propuesta que se debate en la Cámara es fruto de la ronda de contactos que han mantenido los representantes de estos docentes con los grupos políticos con representación parlamentaria. Ya hace nueve años., en 2013, había cuatro comunidades autónomas que tenían pendiente este traspaso, además de Canarias también estaban Andalucía, Aragón y Cantabria. A día de hoy solo queda el Archipiélago y Andalucía está cerca de culminar el proceso, mientras que el resto de comunidades ya han asumido a este personal. "El Gobierno de España debe culminar ya este proceso para dar igualdad de oportunidades y trato al profesorado, entendiendo que la mejor manera de regular las condiciones laborales de estos docentes pasa por depender de la Administración educativa de la que dependen los centros donde realizan su trabajo, acabando, además con las duplicidades en la gestión de este profesorado", recoge el texto de la PNL presentada por los grupos de la oposición parlamentaria.

Carmelo Rubio, representante de este colectivo por el sindicato Co.bas, señala que la problemática de los docentes de Religión se ha trasladado, además de a los grupos políticos, al Diputado del Común y al Defensor del Pueblo. Después de tantos años desde que Canarias asumió las transferencias en Educación y nueve años después de asumir a los docentes de Secundaria, este cuerpo de maestros apela a la Consejería de Educación para que culmine el proceso y que acabe una duplicidad que afecta a la "dignidad" de este colectivo. También ven "falta de transparencia" tanto por parte del Ministerio como del departamento autonómico.

CC y PP reclaman al cuatripartito a que aproveche el proceso de negociación de transferencias que tiene abierto con la Administración del Estado, tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, para que asuma a este personal y que se haga este mismo año.

La problemática en torno a este colectivo coincide también con las negociaciones del borrador presentado por la Consejería de Educación sobre la adaptación de la nueva ley educativa estatal. El profesor y delegado de Enseñanza de la Diócesis de Canarias, Francisco López, cuestiona que el departamento que dirige Manuela de Armas incumpla los horarios mínimos del real decreto estatal y reduzca un 25% las horas lectivas de Religión en Primaria, pasando de las 210 horas estipuladas por el Ministerio a 150 horas. "La Consejería no entiende lo que es el mínimo, tiene que impartirse 210 horas y a partir de ahí ver sí se podría aumentar pero lo que hacen es reducirlas, no lo entendemos", señala. López añade que Educación "está tratando mal a la Religión y no es justo" porque, en cambio, a otras asignaturas se le duplican al alza las horas mínimas como es el caso de Artística.

Las dos Diócesis del Archipiélago han solicitado una entrevista con la consejera De Armas porque ni siquiera han tenido la oportunidad de presentar alegaciones al borrador presentado por la Consejería. Para más inri, Francisco López también critica que el Ejecutivo regional le tenga "miedo" a la autonomía de los claustros de los centros ya que no tiene en cuenta la hora lectiva de más que se puede impartir en los mismos de la asignatura que decida cada claustro, encontrándose Religión entre las opciones de la llamada "profundización curricular". López lamenta que el eco social que tuvo la eliminación de la Historia de Canarias no se dé en el caso de la Religión.