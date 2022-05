El pase de Feijóo al Senado da aire al debate autonómico de la legislatura

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aterrizará dentro de un par de semanas en el Senado para tener una plataforma institucional en Madrid desde la que liderar la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Dado que no es diputado en el Congreso y ante la necesidad de abandonar la presidencia de la Xunta de Galicia para hacer la política diaria en el ámbito estatal desde la capital, el líder popular se ve obligado a esta jugada con la que hacerse visible en el rifirrafe cotidiano con el líder socialista, y desde donde plantear la alternativa.

Pero la llegada del dirigente gallego a la Cámara alta significa algo más que eso para la imagen de su partido y para la relevancia de la propia institución que lo acoge ahora. Su acceso a un escaño como senador designado por su comunidad autónoma de origen, Galicia, y el hecho de que sea un veterano y respetado líder regional, con más de 12 años a las espaldas como presidente de una comunidad histórica, y con un perfil político de sensibilidad hacia las cuestiones territoriales, dará ocasión a que el Senado reafirme su carácter de cámara territorial, y que el debate autonómico tome impulso en la recta final de la legislatura.

Es la primera vez que el líder de la oposición española inicia su intento de asalto a La Moncloa desde un escaño en el Senado, aunque el PP tiene intención de nombrarlo también presidente del grupo popular en el Congreso y en el Senado de manera que también pueda asistir a los debates en la propia Cámara baja o disponer de sus dependencias. Pero su gran objetivo es poder medirse a Sánchez en las sesiones de control al gobierno, una vez al mes, en algunas de las tardes de los miércoles de pleno en las que el presidente comparece.

Serán sin duda estas sesiones en el Senado las de mayor relevancia política y mediática en el año y medio que en teoría restas de legislatura, más allá de la importancia que tengan en estos meses las leyes que las Cortes vayan a tramitar, y en su caso a aprobar, algunas tan importantes como la ley de Vivienda, la de Seguridad Nacional, la de libertad sexual, la del Deporte, o la Audiovisual.

Debate autonómico

Para los senadores canarios del PP, la llegada de su líder a la Cámara donde ellos trabajan desde el inicio de la legislatura supone un claro impulso del debate autonómico en la política estatal, porque consideran que el perfil «autonomista» y de defensa de la diversidad territorial de España, al que creen que responde Feijóo, es claro y redundará en una visión más de conjunto de los planteamientos de los diferentes partidos y grupos parlamentarios. Y además, aseguran los senadores canarios, da una visión de lo que es el PP en esta materia mucho más cercana a la realidad de lo que lo hacía al anterior dirección. Es decir, Feijóo sí representa el ideario profundo del PP en materia de debate territorial frente al centralismo que desprendía el anterior líder, Pablo Casado, y su equipo.

«Es una grandísima noticia que el que está llamado a ser presidente del Gobierno de España venga al Senado, eso va a focalizar su actividad en la Cámara y por lo tanto el papel que ésta juega en la vida política e institucional del país», empieza comentando el senador del PP por la comunidad autónoma de Canarias, Asier Antona.

El ex presidente de los populares canarios tiene muy buena sintonía con el líder gallego, al que coloca entre los presidentes regionales y autonómicos del partido que se sorprendió con la decisión de la anterior dirección nacional de provocar su dimisión por la gestión de los pactos postelectorales en Canarias, y asegura que «es importante para el Senado porque va a hacer crecer mucho su relevancia desde el punto de vista de la presencia pública».

«Asumirá temas canarios»

Antona afirma que Feijóo «conoce muy bien Canarias, sabe cual es nuestra realidad y nuestros retos, conoce nuestro un régimen fiscal y tiene una sensibilidad especial con las Islas», y cree que el hecho de que el líder de la oposición haga política desde el Senado va a incidir en la presencia de los debates sobre las Islas en ese ámbito parlamentario. Tanto Antona como su compañero de escaño Sergio Ramos, senador por Gran Canaria, dan por hecho que Feijóo asumirá en algunos momentos para el debate cara a cara con Sánchez, algunas de las cuestiones relacionadas con Canarias por su trascendencia en la política nacional como el fenómeno migratorio o las relaciones con Marruecos y su efecto sobre el Archipiélago.

«Feijóo conoce perfectamente estos temas y es una garantía para el PP de Canarias, para los senadores canarios y para la vigilancia de la política que el Gobierno de España esté llevando con Canarias que Núñez Feijóo tenga un escaño en el Senado», señala Antona. «Va a darle un impulso importante a la Cámara. Es una persona muy sensible con los territorios y sabe perfectamente que tenemos una España diversa, algo que no se veía en la anterior etapa del PP», señala el ex presidente del PP canario.

Sergio Ramos, por su lado, señala que «es una oportunidad magnífica para que el Senado como cámara territorial tenga un nuevo protagonismo», porque «que el líder de la oposición está en la Cámara alta y que se lance a conquistar La Moncloa desde aquí va a relanzar mucho a una institución en permanente cuestionamiento». Cree que Feijóo «va a entrar en materias que nos afectan porque son problemas que preocupan a todo el PP y a todos los españoles» y señala que cuando el presidente del partido viaje próximamente a las Islas «afrontará un compromiso con nuestros problemas singulares y llevarlo al Senado». «El le va a dar más relevancia a nuestros temas», asegura Ramos.

Para el tinerfeño Antonio Alarcó, Feijóo será un «líder de la oposición con todas las consecuencias, y como senador hará que el Senado sea un foco permanente para los medios de comunicación», aunque matiza que no solo en su aspecto de Cámara territorial sino también de debate nacional y de labor legislativa.

El líder popular coincidirá en el Senado con otros ex presidentes autonómicos como el nacionalista canario Fernando Clavijo, con quien coincidió en el cargo entre 2015 y 2019, la mayoría de estos años (hasta la moción de censura de 2018) con gobierno del PP en el Estado. Ambos tienen serias diferencias en una de las materias sensibles en la cuestión territorial como es la financiación autonómica, y es una preocupación para CC que la reforma de la financiación autonómica pueda estar sujeta al criterio de un líder regional que abanderó el grupo de comunidades, en la llamada Cumbre de Santiago de Compostela, que apuesta por un sistema en el que no cuente tanto la población, así como unos por ajustes de ponderación que no coinciden con los que reclama Canarias.