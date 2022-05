Clavijo pide cuentas al Estado por “no defender” la fiscalidad canaria en Bruselas

Coalición Canaria vuelve a poner el foco en lo que considera “descuido” y “tibieza” por parte de los gobiernos de Canarias y del Estado en relación con la defensa de las singularidades isleñas en Europa y en concreto con la de fiscalidad consagrada en el REF y reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. El líder de la formación política y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo inició este miércoles en este sentido una batería de iniciativas en el Senado para aclarar los motivos que llevaron al Gobierno estatal a “no defender” una excepción a la propuesta de directiva europea que prevé imponer el 15 % en el Impuesto sobre Sociedades (IS) a las grandes empresas cuya facturación supere los 750 millones de euros anuales, tal y como, confirmó hace unos días la Comisión Europea.

Clavijo cree que el Gobierno regional presidido por Ángel Víctor Torres, “una vez más, no está atento a lo que se está haciendo en España y en Europa para proteger nuestro REF a pesar de las advertencias sobre el peligro de que nos afecte esa tributación mínima del 15 % en el Impuesto de Sociedades y sus consecuencias en Canarias”, y considera que si el Ejecutivo regional “no ha hecho la tarea pidiéndoselo a España”, tampoco el Gobierno central la ha hecho “pidiéndoselo a Europa”. Con esa actitud, añade, “pone en riesgo el respeto a nuestra singularidad tal y como se reconoce y está amparado en los tratados comunitarios sobre las excepciones y singularidades de las RUP”.

"Torres, una vez más, no está atento a lo que se está haciendo en España y en Europa para proteger nuestro REF" Fernando Clavijo - Senador de CC

Por este motivo, Clavijo registró en la Cámara Alta una batería de iniciativas, entre ellas, la petición de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que “rinda cuentas sobre por qué no defendió” las singularidades del Archipiélago, como asegura que sí hizo Francia con los territorios de ultramar, en la tramitación de la nueva directiva y sobre los documentos de trabajo, si los hubo, remitidos por el Gobierno regional para evitar lo que considera que sería “un nuevo golpe al REF y al hecho diferencial canario”. Cree que desde el Ejecutivo de Torres “se está tratado de quitar importancia señalando que son pocas las empresas afectadas”, pero considera sin embargo que “se pone en riesgo no solo a casi medio centenar de compañías instaladas en el Archipiélago, sino la atracción de nuevos inversores y la capacidad de crear empleo”.

“No solo es una cuestión de respeto al fuero, sino que esto tiene el peligro de que, si no se corta, se vaya descrestando más con el tiempo”, afirma el líder nacionalista, quien apunta a que “esto va a provocar mucha inseguridad jurídica y que Canarias salga de los circuitos de inversión de las grandes empresas, que se pueden ir instalando en otros territorios” que hacen la competencia a Canarias en este ámbito. La exclusión explícita de Canarias de la nueva directiva sobre la tributación mínima en el IS “es muy importante para la diversificación de la economía canaria” y Clavijo cree en este sentido que “con esta dejación de funciones se puede frustrar el intento de que sectores alternativos al sector turístico miren hacia las Islas como un campo de oportunidades de inversión”. “Si las empresas no tienen ese aliciente, está claro que les es más cómodo invertir en territorio continental. Estamos hablando de más de 40 empresas con actividad en Canarias que facturan por encima de 750 millones”, resalta.

Enmendar el error

Clavijo reclamará conocer los planes del Gobierno estatal para “enmendar” el error antes de la entrada en vigor de la directiva europea, prevista para el 1 de enero y apuntó que “estamos ante una nueva falta de respeto de Madrid al fuero canario”. Para el senador nacionalista, tanto el Gobierno estatal como el canario “han hecho dejadez de sus funciones, el primero porque les importa muy poco Canarias y el segundo, por falta de trabajo”. “Solo así se explica que no se haya puesto sobre la mesa de la Comisión Europea una excepción para hacer respetar el diferencial en el IS para Canarias”.

El líder de CC añade esta, según él, dejación de funciones de los Ejecutivos central y regional en relación con la defensa sobre las singularidades fiscales canarias a otras medidas que también afectan a la competitividad del Archipiélago en la atracción de inversiones. “Vamos viendo que con cosas como la reducción de la deducción para el sector audiovisual, o las dudas que están surgiendo en la ZEC sobre la aplicación de las bonificaciones, se está creando mucha inseguridad jurídica que, aunque se acabe ganando en los tribunales, provoca que las empresas se planteen sus inversiones en Irlanda o en cualquier otro lado”, resaltó el senador autonómico.

Lo que tiene que hacer el Gobierno de España a partir de ahora, asegura, “es defender la singularidad y presentar una propuesta de modificación de esa normativa”. Señala que en Europa “hay mucha sensibilidad hacia las RUP” y que “en este caso no se tratar de derivar más recursos europeos hacia un país concreto, sino que, tal como está reconocido por sentencia, el derecho comunitario se tiene que modular en estos territorios por nuestras circunstancias especiales”.

Sobre la visita de la semana pasada a Bruselas del vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para alertar a las autoridades comunitarias de la afección de la nueva directiva sobre el Impuesto de Sociedades, Clavijo señala que “el trabajo se tenía que haber hecho antes, pero no ir a contrapié”. “No vale ir a reclamarlo ayer. Las relaciones en la UE es entre Estados, tiene que haber un compromiso del Gobierno de España y el presidente y tiene que poner toda la carne en el asador para defender esa singularidad”.