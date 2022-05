Interior rectifica y admite un alza en la llegada de migrantes a Canarias pese al pacto con Rabat

🏛🇮🇨 Hoy le he tenido que decir al secretario de estado de seguridad que dejen de mentir a #Canarias.



No son capaces de frenar la llegada de inmigrantes irregulares. Si, ya estamos abochornados, casados de que Sánchez abandone a nuestras islas. No vamos a dejar de denunciarlo. pic.twitter.com/J1o5tVo4Dg