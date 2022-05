Vehemente, firme y evidentemente enfadada. Así se mostraba en su intervención en la mañana de este miércoles, 18 de mayo, la portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, cuando llegó su momento de defender el Régimen Económico y Fiscal Canario (REF) que vuelve a peligrar por, parece ser, un posible "olvido" del Gobierno de España a la hora de plantear en las modificaciones de la directiva europea las particularidades de Canarias en su diferencial fiscal, que ya están reflejadas en el artículo 349 del tratado de la Unión Europa. Así lo manifestó el director general Fiscal y Unión Aduanera de la Comisión Europea el pasado 4 de mayo, según comentó en el Congreso Ana Oramas visiblemente enfadada, por lo que lanzó su primera pregunta directa a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en todo momento desde su asiento se limitaba a negar con la cabeza. "Mi pregunta es -comenzó a alzar la voz- ¿Es un olvido o es la posición de su ministerio?".

En el caso de que fuese un despiste, la diputada nacionalista exigió a la ministra que realizara "inmediatamente" una corrección de la normativa para excepcionar a Canarias porque sino "se cargan el régimen económico y fiscal. Es gravísimo y no es opinión de esta diputada, es opinión de todas las fuerzas políticas de Canarias, incluidos el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos que forman el Gobierno, es posición de los empresarios, es posición de los asesores fiscales de este país, es posición de los sindicatos. Ustedes llevan un año toreando nuestro fuero". Y así aprovechó Oramas para comenzar a enumerar despistes nacionales, lo que le llevó al cine en Canarias, "que tardaron un año en poder corregir"; las bonificaciones de la ZEC, con las que Canarias vivió cierta "incertidumbre", y volver al REF.

Esta nueva encrucijada depende exclusivamente del Gobierno de España, por lo que Oramas volvió a preguntar con un tono más alto: "El que tiene que presentar la excepción para que Canarias no tenga ese 15% en el impuesto de Sociedades y acabe con su fuero fiscal es el Gobierno de España. ¿Ustedes van a presentar esa corrección o no la van a presentar? No se vaya por las ramas señora ministra de Hacienda, conteste claramente", planteó a una diputada que seguía negando con la cabeza mientras subía y bajaba cejas. "¿Es el olvido que dice el presidente de Canarias que ustedes van a corregir? o ¿ Es una posición del Gobierno de España de depender de nuestro fuero o de nuestro estatuto fiscal?".

