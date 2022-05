Radio Lanzarote: 50 años de la emisora decana de la isla

La historia de los últimos cincuenta años en la isla de los volcanes ha pasado por los micrófonos de Radio Lanzarote. La emisora decana del periodismo radiofónico en la isla conejera y una de las pioneras en Canarias, empezó a emitir en modo de pruebas el 9 de diciembre de 1972 y desde entonces no ha dejado de tomarle el pulso a la actualidad insular. Su eslogan, El latido de tu isla, es un reflejo de ello.

Juan Perdomo y Guillermo Montes pusieron en marcha Radio Lanzarote, un proyecto al que luego se incorporó como locutor Agustín Acosta y que este convirtió, tras la marcha de Perdomo en 1974, en una empresa familiar que aún hoy continúa con sus hijos al frente.

El Gobierno de Canarias ha concedido a Radio Lanzarote una de las Medallas de Oro de la edición de este año coincidiendo con la celebración de su medio siglo de vida, una trayectoria que ha desarrollado “sirviendo de altavoz a la comunidad insular y ejerciendo una labor de información responsable, con la sostenibilidad como bandera y combinando tradición e innovación”, destaca el jurado de los premios.

Juan Perdomo y Guillermo Montes pusieron en marcha Radio Lanzarote, un proyecto al que luego se incorporó como locutor Agustín Acosta

La directora y socia de Radio Lanzarote, Techy Acosta, asegura que acogieron el reconocimiento “con mucha emoción y alegría” porque no se lo esperaban y, sobre todo, “con muchísima gratitud hacia el Gobierno de Canarias”. La Medalla de Oro, en palabras de la periodista, es “para todos los profesionales que durante cinco décadas han estado delante y detrás de los micrófonos como los locutores, los periodistas, los técnicos de sonido, los colaboradores... y también es un agradecimiento para nuestros clientes y oyentes, que hacen posible que sigamos aquí”.

Techy se muestra convencida de que su padre, el alma máter de Radio Lanzarote, fallecido en el año 2009, “estaría absolutamente emocionado y muy orgulloso por este reconocimiento”. Agustín Acosta creó el programa Buenos días Lanzarote, un repaso diario a la actualidad insular y regional, que se emite entre las 7.00 y 9.00 horas de lunes a viernes y que todavía sigue en antena casi cinco décadas después de su primera emisión. Una de las apuestas radiofónicas más antiguas del Archipiélago. Techy dirige y conduce 'Buenos días Lanzarote', del que recuerda que “al principio era un programa más de ámbito cultural, principalmente, por el contexto político de la sociedad de los años setenta con los últimos años del franquismo y los primeros años de la democracia en España”.

“Mi padre, Agustín Acosta, estaría absolutamente emocionado y muy orgulloso por la Medalla de Oro que nos ha concedido este año el Gobierno de Canarias” Techy Acosta - Socia y directora de Radio Lanzarote

Felipe González, quien adoptó el nombre de Isidoro en la clandestinidad, pasó por aquella época por Radio Lanzarote, sin olvidar otros políticos relevantes como Adolfo Suárez, Enrique Tierno Galván y Alfonso Guerra, además de todos los presidentes de Canarias del último medio siglo y los ministros que han visitado la isla, entre otros representantes de la política regional y nacional y, por supuesto, insular. No hay que olvidar las colaboraciones de históricos profesionales del periodismo insular y escritores como Guillermo Topham, Rafael Ángel Domínguez y Agustín de la Hoz, entre otros.

Un referente en las ondas

A partir de la década de los ochenta “el Buenos días Lanzarote de mi padre ha sido el programa que ha marcado la línea de debate y con el que se han despertado Lanzarote y La Graciosa. A través del mismo nos enterábamos de todo y también de lo que ha sido, desgraciadamente, la convulsa política insular con mociones de censura y rupturas de pactos de gobierno en las instituciones. De hecho, Lanzarote se conocía como 'el laboratorio político de Canarias'. Tampoco hay que olvidar los casos de corrupción que salieron a la luz a partir de la década de 2000 y otros posteriores que también son noticia”. Buenos días Lanzarote es casi cinco décadas después de su primera emisión, el programa de referencia en las ondas con el que se despierta Lanzarote.

En opinión de Techy, el éxito de la emisora radica en su cercanía a la sociedad insular y que continúa siendo “el altavoz de los barrios, de las necesidades de contar con nuevos centros educativos y sanitarios, entre otras reivindicaciones de los lanzaroteños, sin olvidar las demandas de La Graciosa. A Margarona Páez [fue concejala delegada del Ayuntamiento de Teguise en la octava isla entre 1987 y 2007) era habitual escucharla en Radio Lanzarote”, rememora la comunicadora.

'Buenos días Lanzarote', tras casi cinco décadas en antena, es uno de los programas más veteranos de las ondas en Canarias

Otro de los que no se lo pensaba dos veces a la hora de acudir a Radio Lanzarote cada vez que quería alzar la voz para realizar una denuncia pública o 'tirar de las orejas' a los políticos de la época era el artista César Manrique. “Se dio cuenta de que no solo los medios de comunicación internacionales sino también los locales eran importantes para remover las conciencias de los lanzaroteños, explicar lo que era realmente el progreso y vivir de un turismo sostenible, de lo que se continúa hablando en actualidad”, reseña Techy.

El momento más trágico

En 50 años de andadura hay muchos momentos que no se borran de la memoria de las ondas ni la de los oyentes, pero quizás el más trágico, en palabras de Techy, fue el asesinato de siete de los diez marineros que iban a bordo del pesquero lanzaroteño Cruz del Mar, ametrallado en aguas saharauis en la noche del 28 de noviembre de 1978. “En Radio Lanzarote se hicieron más de 12 horas de programación especial en directo ofreciendo las noticias que iban llegando y contando también con la participación de las familias de los marineros. Fue tremendo”, revive Techy. La radio tenía mucha más inmediatez que la televisión y era el principal medio de comunicación para contar lo que estaba pasando. Nadie se despegaba del transistor.

Más allá de su labor informativa, Radio Lanzarote “ha sido un servicio público, en el más amplio sentido de la palabra”, recoge lavozdelanzarote.com, diario digital que pertenece al mismo grupo de comunicación que Radio Lanzarote, en un reportaje sobre los 50 años de la emisora. Como ejemplo cita que “cuando los actuales avances tecnológicos eran aún inimaginables, todas las ambulancias de Cruz Roja tenían un pequeño transistor en el coche, y a través de la radio se les avisaba de dónde había habido un suceso o un accidente que pudiera requerir su presencia”.

"La gente iba antes a los estudios de la radio a recoger sus pertenencias extraviadas que a las comisarías de policía de sus municipios" Alberto Acosta - Socio de Radio Lanzarote y presentador de 'La Destiladera'

Pero no solo eso. La radio se convirtió en un lugar en el que se depositaban los objetos perdidos y la gente sabía dónde tenía que ir a buscarlos.

“La relación de Radio Lanzarote con su pueblo era tan estrecha que cuando alguien encontraba unas llaves en la calle, una cartera, o lo que fuera, las llevaba a la radio”, recuerda en lavozdelanzarote.com el periodista y socio de la emisora Alberto Acosta, presentador del programa La Destiladera. “Había una zona donde se dejaban los objetos perdidos. La gente iba antes a los estudios de la radio a recoger sus pertenencias extraviadas que a las comisarías de policía de sus municipios”, relata.

'Lanzarote va de ronda'

A la hora de hablar de la historia de Radio Lanzarote es imposible olvidarse de otro de los programas de gran éxito de la emisora: Lanzarote va de ronda, con el conocido locutor Francisco José Navarro al frente, quien estuvo vinculado a Radio Lanzarote entre 1974 y 2017, primero como colaborador y luego formando parte de su plantilla hasta su jubilación. Es el trabajador que más antigüedad acumuló en esa radio.

En sus inicios Francisco José compaginaba su labor en la conservera de pescado Lloret y Llinares con sus intervenciones en la radio. Por la noche (21.00 a 00.00 horas) hacía Lanzarote va de ronda. “Me levantaba a las cinco y media de la madrugada para ir a trabajar a la fábrica, pero a mí eso no me importaba”, asevera.

Sin embargo, el primer contacto de Francisco José con Radio Lanzarote fue como colaborador en Pepsi-boom, un programa musical en el que el público decidía con sus votos quiénes eran los cantantes más votados y se elaborada una lista según los apoyos que recibía cada uno. Entre los que emitían su voto se rifaban surtidos de productos que llevaban Pepsicolas y aperitivos Munchitos, entre otros comestibles. A Francisco José le tocó un día uno de esos lotes y acudió a recogerlo a Radio Lanzarote. Fue la primera vez que pisó un estudio de radio y desde entonces empezó su intensa y larga carrera en esa casa. “Mi ilusión por visitar un estudio de radio era mucho mayor que ir a recoger el premio”, admite. Era seguidor de programas de Radio Atlántico, Radio Las Palmas o Radio Sáhara y nunca pensó que fuera a trabajar en el medio. “Agustín Acosta me enseñó el estudio y no me lo creía. Me preguntaba cosas relacionadas con los cantantes y me ofreció hacer el Pepsi-boom. No dormí esa noche y al día siguiente estaba al frente de los micrófonos y del control. Fui un atrevido. El público siempre me respetó”, agradece.

Francisco José Navarro es el trabajador que más tiempo ha estado ligado a Radio Lanzarote, más de cuatro décadas

A las pocas semanas le propuso a Agustín Acosta hacer un espacio musical al estilo de uno que existía en aquella época en Radio Atlántico. Así comenzó Lanzarote va de ronda. Los oyentes pagaban en sus inicios cinco pesetas por cada canción que querían dedicar a alguien cercano, ya fuera una madre, un hijo, una abuela, la pareja o un amigo. Para evitar que una misma familia acaparase las dedicatorias, se puso un límite de seis rondas por familia y si sobraba tiempo en el programa, se le ponían más. “En tiempos de comuniones, la abuela, la tía, la madre, el primo... acaparaban el programa y por eso se puso un tope”. Al final y después de varios años en antena, cada tema costaba 25 pesetas.

Tras el fin de Lanzarote va de ronda, Francisco José se ocupó de otros programas como Tardes del sábado con dedicatorias gratis y un magazine los domingos por la mañana, además de la sobremesa y del matinal La Calle Real. Igual se encargaba de hacer el control, presentar los programas, que de coger el teléfono y hacer las entrevistas. “Así se me fueron cuarenta años casi sin darme cuenta”, resume, no sin antes matizar que “antes la radio era más viva porque te tocaba hacer de todo, era todo manual y no te sentabas apenas en la banqueta. Corriendo todo el día. Ahora está todo automatizado”. En los días de fiesta como San Juan y El Carmen, con bastante arraigo en la Isla, Lanzarote va de ronda “se extendía desde que Agustín terminaba su programa por la mañana hasta la medianoche”.

El programa 'Lanzarote va de ronda' fue uno de los de mayor éxito en la historia de la radio de la Isla

Francisco José convirtió la radio en su gran pasión y cuando relata su experiencia es como si aún estuviera metido en el estudio entre discos de vinilo, cassettes, mesas de sonidos, bobinas, cartucheras, el revox, teléfonos y hasta con un pequeño bombo entre sus manos para los sorteos de regalos destinados a los oyentes.

La popularidad de Francisco José era tal, que requerían su presencia en toda Lanzarote. “Lo he presentado todo. Desde festivales folclóricos, elecciones de misses, reinas del Turismo, actos institucionales, concursos de murgas, reinas del Carnaval, festivales de la canción, homenajes y reconocimientos, presentaciones de libros, cenas benéficas y un largo etc., además de peticiones muy curiosas y comprometidas por parejas que me pedían que el día de su boda hiciera una lectura en la iglesia y otras cuya última voluntad era que leyera también una lectura en la iglesia en su misa de cuerpo presente”, detalla.

Tras comunicarle Techy que habían concedido la Medalla de Oro de Canarias a Radio Lanzarote, no pudo ocultar su emoción. “Me acordé mucho de don Agustín. Siempre respetó mi trabajo”, reconoce.

Ventana al mundo

Los 50 años de Radio Lanzarote sirven también para lanzar una mirada retrospectiva y recordar la evolución tecnológica en el medio. De los materiales analógicos a los digitales. La llegada de internet y las redes sociales ha supuesto una revolución a la que se ha sumado la emisora de los hermanos Acosta, como no podía ser de otra manera. La radio ya no solo se escucha, también se ve a través de la gran ventana al mundo que ofrece la red. “Utilizamos la tecnología para llegar a todo el mundo y, sobre todo, a la gente joven, que es el futuro de la radio”, subraya Techy. Radio Lanzarote emite sus directos en Instagram, Twitter, Twitch y difunde sus podcast en lavozdelanzarote.com. Ambos se retroalimentan. “La radio es un medio de comunicación que sigue envejeciendo muy bien”, destaca Techy.

La empresaria ve aún “muchísimo futuro” al medio radiofónico. Hace referencia a un reciente estudio de la Sociedad Española de Radiodifusión que revela que la radio en España ha alcanzado el mayor número de seguidores de los últimos 25 años y es el soporte en el que más confía la población. El 58% de los españoles escucha la radio a diario, 23.800.000 personas siguen programas de información y entretenimiento de lunes a viernes.

Radio Lanzarote emite en el 90.7 del dial de la FM desde los estudios que tiene en la Avenida Fred. Olsen, número 6 de Arrecife, en el Edificio El Islote, donde comparte instalaciones con la redacción de lavozdelanzarote.com, a pocos metros de donde estuvo la sede inicial de la radio, en la Avenida Mancomunidad.