Día de las Fuerzas Armadas en la Plaza de la Música: Una experiencia a lo 'Top Gun'

Chaleco, casco, un par de nociones básicas, manos en los mandos y a sobrevolar Gran Canaria, aunque solo sea en un simulador y durante un par de minutos. Esta experiencia la vivieron esta mañana decenas de personas que se acercaron a la Plaza de la Música donde el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han desplegado una exposición estática de diverso material con motivo de la celebración en Canarias del Día de las Fuerzas Armadas el próximo 30 de mayo. Los asistentes, además de ver de cerca el material de trabajo de los distintos cuerpos militares, pudieron disfrutar de la experiencia de pilotar un caza EF18A Hornet. "Te sientes protagonista de Top Gun por un día, parece una bobería pero disfrutas como un niño pequeño", explicó Jaime Jurado, un joven que probó la experiencia, nada más bajarse del simulador.

Lo cierto es que los que más disfrutaron de la jornada fueron los más pequeños. No solo pudieron pilotar un avión, también tuvieron la oportunidad de probar su puntería en un campo de tiro con armas de aire comprimido. Réplicas exactas que les permitieron sentirse como en una escena de sus películas de acción favoritas. "Se me da genial, es super divertido acertar es muy fácil", afirmó el pequeño Iker Hernández tras probar suerte con su hermano. Y la actividad también gusto a niños grandes, como Marcos Reyes, que a sus 57 años lo disfrutó como si "tuviera ocho". "Es una experiencia única, no creo que vuelva a disparar nunca más pero quería probar", añadió.

La exhibición también sirvió para que muchos jóvenes se acercaran a curiosear sobre las condiciones de acceso a los distintos cuerpos militares. Fue el caso de Jesús Ortiz y Sheila Cabrera, dos amigos que siempre han "sentido curiosidad" por el Ejército pero que nunca se han atrevido a "dar el paso". "Estaría bien entrar en el Ejército de Tierra, probar la experiencia y vivir aventuras en carne y hueso y no solo a través de videojuejuegos", apuntó Ortiz.