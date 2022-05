El senador por Gran Canaria del Partido Popular, Sergio Ramos, ha registrado en la Cámara Alta una iniciativa en la que pregunta al Gobierno central por el traspaso de las competencias de Costas al Ejecutivo autonómico e interesándose por los recursos que exige este proceso para que se haga efectivo en el menor tiempo posible. Ramos recuerda que las negociaciones de las transferencias de Costas entre los dos ejecutivos abiertas hace un año se han «vuelto a frenar» por discrepancias, esta vez sobre la dotación de los medios materiales y humanos que van aparejados a la cesión competencial. «El traspaso de las competencias se atraganta nuevamente», afirma.

Desde que hace tres años se solicitara, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2018 que recoge la transferencia de esta y otras materias, han sido varias las fechas puestas sobre la mesa. Sin embargo, todas ellas han sido aplazadas ante la falta de acuerdo entre las dos administraciones. Mayo de 2021 fue la primera fecha anunciada para llevar a efecto la firma de las transferencias; pero, finalmente acabó por atrasarse al verano del mismo año, y en ambos casos no llegó a producirse.

Posteriormente, el Gobierno pospuso el traspaso de competencias a enero de 2022, y tampoco se cumplió, anunciando una nueva fecha: el mes de febrero, coincidiendo con la celebración de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta para llevar a efecto el traspaso. «Sin embargo, en esta ocasión, y de forma unilateral, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió cancelarla», apunta el senador grancanario en un comunicado. Ramos insiste en que hace unos meses, desde el Ejecutivo central se anunció la fecha del 1 de julio, pero ahora, cuando queda aproximadamente un mes para alcanzar la nueva fecha, el Gobierno de Canarias manifiesta un nuevo retraso por la falta de personal.

El Ejecutivo regional apuntó que no asumirá la competencia de Costas a cualquier precio y no aceptará el traspaso a la Comunidad Autónoma de la gestión de su litoral si el Estado no mejora los medios y el personal de este servicio.