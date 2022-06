Canarias pide las competencias en seguridad privada sin resolver aún el traspaso de costas

El Gobierno canario ha solicitado el traspaso de las competencias en materia de seguridad privada sin que se haya resuelto aún el traspaso de costas, enrocado en el número de funcionarios y la financiación que debe transferir el Estado a la Comunidad Autónoma para gestionar el litoral de las Islas. "Vamos a apretar para lograr las competencias lo antes posible, las diferencias económicas no son nada pequeñas porque el servicio no está bien dotado y también reclamamos más personal del existente", aseguró el portavoz del Ejecutivo y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.

El departamento que dirige Pérez ha solicitado formalmente el traspaso de la seguridad privada, una competencia que, según el consejero, "es más sencilla" que las que aún se están negociando. La seguridad privada forma parte del bloque de funciones a transferir a la Comunidad Autónoma incluidas en el Estatuto de Autonomía que se aprobó en 2018 y que el actual Gobierno había previsto en el calendario de traspasos para esta legislatura. El titular de Administraciones Públicas ya se ha dirigido a los secretarios de Estado de Interior y Administraciones Públicas para iniciar el proceso.

Mientras el portavoz aseguró que las negociaciones de esta nueva competencia no son tan complejas como las de costas, ésta sigue sin acuerdo entre las dos administraciones, lo que pone en duda que el traspaso pueda ser efectivo a partir del próximo 1 de julio. Pérez señaló que hay precedentes sobre traspasos que se han realizado fuera de las dos fechas que a priori son las habilitadas para las transferencias del Estado a las comunidades autónomas por cuestiones administrativas y burocráticas, que son el 1 de enero y el 1 de julio.

Pérez no comparte las exigencias de los empresarios del sector turístico, que exigen al Ejecutivo que el Gobierno regional asuma las costas ya y que se continúe negociando con el Estado. "No compartimos esa tesitura porque después la financiación será permanente y al menos no debemos decir sí sin discutir primero", añadió.