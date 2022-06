Mato no descarta al PSOE, ni demoniza a Vox para los pactos del PP en Canarias

La dirección nacional del PP abre a casi todo el espectro político canario las opciones de futuros pactos del partido en las Islas y cambia el criterio de la anterior cúpula de la calle Génova según el cual toda posibilidad de entrar en el Gobierno regional pasaba por una alianza con CC. Así se desprende al menos de las palabras del nuevo hombre fuerte de los populares canarios en Madrid y eurodiputado Gabriel Mato, al que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha integrado en el Comité Ejecutivo como secretario de Asuntos Exteriores, y cuya visión sobre la acción política en el Archipiélago tendrá mucho peso en las directrices que al respecto se marquen desde Madrid.

Aunque Mato no se plantea por ahora otro horizonte político personal, –para volver al Congreso o de candidato a las Islas–, su ascenso interno en el PP le coloca en primera fila para futuros cargos en un hipotético gobierno de España presidido por Feijóo.

La apertura de miras sobre las alianzas del PP en Canarias abarca prácticamente a todo el abanico político, salvo Podemos, y, sorprendentemente, incluye tanto al PSOE como a Vox en función de la aritmética parlamentaria que se dé en las próximas elecciones autonómicas, un escenario que afectaría también a los pactos insulares y municipales. Esta posición contrasta con la defendida por la anterior dirección nacional del partido que lideraba Pablo Casado, cuyo número dos, Teodoro García Egea, solo contemplaba un pacto para el Gobierno regional en el que la mayoría se sustentara en alianza con CC.

Nuevo mapa

Mato, sin embargo, considera que el PP ni debe descartar posibles acuerdos con el PSOE, ni «demonizar» a Vox como para excluirlo de otros posibles acuerdos de gobierno, en los que, obviamente, socialistas y ultraderechistas no coincidirían. «Confío en que [tras las próximas elecciones de dentro de un año] no se mantenga el actual mapa político de Canarias porque no es bueno para Canarias. Pero he dicho muchas veces, y hemos sido ejemplo en La Palma, que los acuerdos con el PSOE pueden funcionar perfectamente”, señala el miembro de la dirección nacional del PP, recordando que «lo hicimos en el cabildo hace muchos años, lo hemos vuelto a hacer ahora, al igual que en algunos ayuntamientos».

«No pasa nada [por pactar con los socialistas] ni tenemos que descartarlo pese a que algunos se rasgaron las vestiduras cuando lo hicimos. CC se creía que solo ellos podían pactar con todo el mundo, y no es así. Un mal gobierno en Canarias pasa por más posibilidades de que solo siempre una silla esté ocupada por CC», insiste el también eurodiputado antes de puntualizar que «habrá que ver en cada momento qué es más oportuno, pero a priori yo no descarto que se pueda llegar a un acuerdo en cabildos, ayuntamientos o incluso en el gobierno regional con el PSOE».

El caso de Vox es bien distinto dado que es un partido con el que el PP ya mantiene acuerdos de gobierno en otras comunidades autónomas. Ya lo integró en el Gobierno en el caso de Castilla y León, y está en debate sobre si necesitará hacerlo tras las próximas elecciones del día 19 en Andalucía. Sin referirse directamente al caso de Canarias, Mato da por hecho que el partido de Abascal entra en la ecuación de las posibles alianzas del PP, aunque aclara que la aspiración del partido es contar con mayorías que le permitan prescindir de un pacto como ese.

«Tenemos vocación de gobierno en solitario, pero veremos caso a caso la relación que se puede y se debe tener con Vox. Yo no demonizo a nadie, pero veremos qué es lo que se puede hacer en cada momento según las circunstancias y los resultados electorales», asegura el dirigente canario.

«En Castilla y León se dieron unas circunstancias y se actuó, y en Andalucía esperemos que no se necesite pactar con nadie», afirma el eurodiputado, quien insiste en que «a priori no podemos decir qué pasará en el futuro» en cualquiera de los futuros gobiernos regionales, ni tampoco en el estatal tras las próximas generales, incluida una hipotética posibilidad de que el propio Santiago Abascal, líder de Vox, pudiera ser el vicepresidente de un gobierno presidido por Feijóo. «No podemos ponernos en esa tesitura ahora porque se pueden dar muchas posibilidades, pero no demonizo a ningún partido que respete la Constitución y que no ponga en cuestión los principios del PP», resalta.

La agenda del partido

Mato ha asumido la secretaría de Política Internacional del PP consciente de que es un puesto de gran peso político en el actual contexto internacional, y desde el que, encuadrado en la Vicesecretaría de Política Institucional que dirige Esteban González Pons, marcará la agenda del partido y el seguimiento de la política exterior del propio Gobierno. Asegura que su tarea es «intentar mostrar al mundo que el PP es una alternativa fiable en política internacional y especialmente ante nuestros socios», así como «recuperar el peso que España ha perdido en el mundo».

«No somos un país cien por cien de fiar porque en el seno del propio Gobierno no se fían entre ellos mismos», señala el eurodiputado poniendo como ejemplo la división interna del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la trascendental cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio. «Nuestros socios no acaban de ver lo que pretende hacer a España con la Alianza Atlántica, viendo como hay ministros que se posicionan contra ella», resalta.

También se muestra muy crítico con la posición española respecto a Marruecos, y señala que «nos preocupa el giro que ha dado el Gobierno en relación con el Sáhara y la falta de transparencia sobre las nuevas relaciones con Marruecos, en contra de la posición del Congreso y ajena a las posiciones de Naciones Unidas», afirma.

En cuanto a las supuestas ventajas para Canarias de las nuevas relaciones con el país vecino, señala que «no hay nada concreto ni sabemos qué resultados podemos esperar. No sabemos nada de los compromisos de Marruecos con Ceuta y Melilla, con Canarias, con la delimitación de los espacios marítimos. No hay ningún elemento que nos haga tener confianza sobre el futuro y el resultado de esas nuevas relaciones entre ambos países», asegura.