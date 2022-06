CC exige al Gobierno nacional el compromiso de eximir a Canarias de la ‘tasa verde’

Coalición Canaria (CC) le ha exigido a Pedro Sánchez el compromiso de lograr en el Consejo Europeo la exclusión de los vuelos con origen y/o destino en las Islas de la ‘tasa verde’. De todos los vuelos: internacionales, nacionales e interinsulares. El líder de CC, el senador autonómico Fernando Clavijo, ha calificado de «despropósito» la confusión generada sobre el ‘impuesto verde’ a raíz del comunicado de los socialistas europeos en que aseguraron haber recabado apoyos suficientes en Bruselas para eximir al Archipiélago del tributo en la votación de este próximo miércoles en la Eurocámara. Una confusión que dio lugar a que el Gobierno de Canarias celebrara una exención que no se ha producido y que ni siquiera decidirá el europarlamento.

No es la Eurocámara sino el Consejo la institución comunitaria que tiene la última palabra en la aprobación de la ‘tasa verde’. Lo que verá estos días el Legislativo europeo es la reforma de la normativa y el sistema sobre derechos de emisión, al que la aviación comercial está sometida desde el año pasado y que la Comisión Europea quiere endurecer aún más, lo que incrementaría los costes de las aerolíneas. Pero la ‘tasa verde’ no estará sobre la mesa hasta septiembre, y es ahí cuando España y su presidente deberán lograr la exención fiscal en favor de Canarias en el seno del Consejo Europeo, que no en la Eurocámara. «Nos va la vida en ello», ha afirmado Clavijo.

El líder de CC ha adelantado que este martes le preguntará al ministro José Manuel Albares sobre este asunto en el Senado después de comprobar, ha dicho, que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, no tiene «ni idea» ni «ningún peso específico» en esta cuestión. «Tanto él como su vicepresidente [Román Rodríguez] tendrían que haberse explicado», ha subrayado Clavijo.

Apoyo de tres grupos

En espera de lo que ocurra con la ‘tasa verde’, también es importante para Canarias lograr que se mantenga la excepción de los vuelos desde y hacia las Islas del sistema de derechos de emisión. El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar ha arrancado el compromiso de tres de los siete grupos que integran la Eurocámara para votar en favor de mantener esta excepción para el Archipiélago. No obstante, el Legislativo comunitario tiene sus propios resortes y habrá que esperar a que ese compromiso lo corroboren los diputados llegado el momento de la votación este miércoles. Pero esto es una cosa y otra, el ‘impuesto verde’, que tendrá que resolver el Consejo Europeo en septiembre.