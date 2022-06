¿Con qué se encuentra el comisionado del volcán?

El Consejo de Ministros ha nombrado a Héctor Izquierdo, hasta ahora secretario de Estado de Hacienda, como nuevo Comisionado para la Reconstrucción de la isla de La Palma, una nueva figura pactada entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. Izquierdo nació en Los Llanos de Aridane, uno de los tres municipios más afectados por la erupción, y su familia tiene casa en Puerto Naos, uno de los puntos, junto a La Bombilla, donde todavía los vecinos no pueden ir por las emanaciones de gases. El Gobierno pone en valor que Izquierdo conoce el terreno y que se encargará de realizar directamente sus gestiones a través del comisionado. Sin embargo, el dirigente palmero no se va a encontrar con un escenario fácil en su isla natal porque, casi seis meses después, hay asuntos que arrojan más sombras que luces.

¿Por qué hay tantas plataformas de afectados?

La fragmentación de los afectados ha ido de menos a más en los últimos meses, sobre todo desde que se dio por finalizada la erupción en diciembre. A día de hoy existen hasta 11 plataformas, colectivos y asociaciones de vecinos que defienden distintos intereses relacionados con las afecciones del volcán, algunos de ellos surgidos de divisiones internas o de grupos de afectados que no se ven representados. Diferencias entre los integrantes y el trasfondo político de algunos de estos colectivos han dado al traste con una mínima unidad para reivindicar con más fuerza ante las administraciones públicas las cuestiones que más preocupan a las familias afectadas: viviendas provisionales, ayudas económicas, reubicación definitiva, vías de comunicación o empleo.

¿Qué fue de la propuesta de un consorcio?

Varias de las plataformas de afectados, partidos políticos y parte de la sociedad civil palmera han reivindicado desde los comienzos de la reconstrucción la creación de un consorcio como fórmula de coordinación entre todas las administraciones para aunar esfuerzos y evitar la dispersión de los recursos y el afán de protagonismo de unos sobre otros. Finalmente la decisión ha sido la creación de un comisionado que sirva de conexión entre el Estado y las administraciones canarias. El tiempo dirá si es la figura adecuada para impulsar la reconstrucción de la isla, aunque es precisamente el tiempo el que juega en contra de las familias afectadas por la erupción.

¿Cómo está la emergencia habitacional?

El problema más inmediato y acuciante de los afectados es un techo bajo el que vivir tras la destrucción ocasionada por la lava. A día de hoy cerca de 400 personas siguen alojadas en tres hoteles casi nueve meses después del inicio de la erupción. En su última comparecencia en el Parlamento, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, advirtió que al menos 87 familias se tendrán que trasladar a otros municipios de la isla a vivir porque no hay más viviendas disponibles en Los Llanos, Tazacorte y El Paso. A día de hoy se han entregado 109 casas, según la información del Ejecutivo, pero las diferentes plataformas y los ayuntamientos más afectados reclaman más agilidad en la solución habitacional porque aún no se han entregado las casas modulares y prefabricadas y otras promociones que se han adquirido todavía siguen sin ser cedidas. Los propietarios han recibido una indemnización por la pérdida de vivienda habitual de 60.000 euros por inmueble, algo que no había pasado hasta ahora, pero los ayuntamientos reclaman más celeridad en la entrega de los nuevo pisos. El Ejecutivo se comprometió en mayo a que en dos meses estaría solucionada la emergencia habitacional, algo que también se anunció en enero pero que, cinco meses después, sigue pendiente.

¿Qué hay detrás del trazado de la nueva carretera de la costa?

Una de las últimas polémicas que ha saltado últimamente a la palestra ha sido el nuevo trazado de la carretera de la costa, que ha provocado la creación de una plataforma ciudadana. Esta infraestructura ha provocado que Más País haya presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción ya que parte de los terrenos por los que discurrirá la vía beneficia presuntamente a la familia del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, que es también concejal del Ayuntamiento de Los Llanos y cuya familia, entre ellos su padre, tiene pozos de regadíos, terrenos y recalificaciones para nuevas urbanizaciones turísticas. La polémica se ha ido acrecentando con el paso de las semanas y habrá que determinar si esta nueva carretera encaja con el plan de reconstrucción de la isla, documento que está en proceso de elaboración y no estará hasta después del verano, según las previsiones del Gobierno regional. Por lo pronto hay manifestaciones convocadas y una denuncia judicial que se verá en qué acaba.

¿Ha funcionado la oficina de Registro Único?

La oficina de Registro Único finaliza sus trabajos el próximo 24 de junio, seis meses después de finalizar la erupción, que era el plazo que había dado la Administración para tramitar todos los expedientes de las familias que solicitaran ayudas. Según el Ejecutivo, se han recibido 6.910 solicitudes, se iniciaron 6.243 expedientes, se han firmado 5.951 -el 95,3% de los mismos- y quedan por resolver 292, el 4,6%. El balance de ayudas entregada es de 487,11 millones de euros hasta la pasada semana. Su coordinador, Sergio Matos, cree que se ha ido lo más rápido que permite el funcionamiento administrativo y espera que el hecho de que haya elecciones en 2023 no empañe la reconstrucción de la isla y se politicen en exceso los principales problemas a resolver en el medio y largo plazo.