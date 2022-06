La diputada regional del PP Australia Navarro ha advertido este martes al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), de que el caso mascarillas "huele muy mal", lo cual hace plantearse a su partido "si no es necesario presentar ya una comisión de investigación".

Torres, que respondió sobre este caso en el pleno del Parlamento a preguntas de Navarro y del diputado de CC-PNC Pablo Rodríguez, aseguró que el Gobierno "no tiene nada que ocultar", que colabora con todas las investigaciones y que va a ir "hasta el final" para recuperar "hasta el último euro" de los cuatro millones que abonó por adelantado en 2020 a una empresa de compraventa de coches por un millón de mascarillas que nunca le fueron entregadas.

El presidente subrayó que el pasado jueves el Gobierno ya comunicó a la Fiscalía Anticorrupción los intentos realizados para cobrar ese dinero y la nueva propuesta de la empresa adjudicataria para la entrega de nuevo material, lo cual ha rechazado el Ejecutivo.

"Colaboramos con todas las investigaciones y vamos a ir hasta el final para recuperar hasta el último euro" Ángel Víctor Torres - Presidente de Canarias

"No prejuzgue, no haga juicios paralelos, deje trabajar a la justicia", pidió Torres a la representante del PP, y al de CC-PNC le aseguró que el Gobierno "no va a permitir" ninguna ilegalidad ni a escatimar ninguna iniciativa.

Australia Navarro acusó a Torres de "esconderse detrás de su consejero de Sanidad", de reaccionar con dos años de retraso y de no explicar por qué la Fiscalía Anticorrupción investiga al Gobierno de Canarias por prevaricación y malversación por este caso.

"Ligereza en la gestión"

Como mínimo ha habido "ligereza en la gestión, falta de rigor y control", al tiempo que se pide a otros responsabilidades políticas "sin aplicarse el cuento a sí mismos", dijo la portavoz del PP.

Australia Navarro preguntó por "el lumbreras" que decidió contratar mascarillas con una empresa de compraventa de coches y por "el genio" que decidió pagar cuatro millones por adelantado, y también quiso saber quién en el Gobierno conocía que 1,6 millones de euros eran para comisiones.

El Gobierno ha tardado dos años en poner "este pufo" en conocimiento de la Fiscalía, "esto huele muy mal" y "la falta de transparencia y las reticencias para dar explicaciones nos hacen pensar si no será necesario presentar ya una comisión de investigación", dijo Navarro.

Pablo Rodríguez, de CC-PNC, también hizo hincapié en los dos años transcurridos hasta que el Gobierno ha acudido a la Fiscalía, que si estaba investigando el caso no fue por iniciativa del Ejecutivo, sino porque lo denunció un particular.

De hecho, la opinión pública solo ha conocido el caso mascarillas porque se ha publicado en un medio de comunicación, no porque el Gobierno informara de que presuntamente había sido estafado, dijo Pablo Rodríguez.

Hasta hace diez días, continuó, el plan del ejecutivo era intentar recuperar el dinero por la vía administrativa o "en especie", pero la semana pasada ha cambiado de criterio y ha acudido a la Fiscalía, dijo Rodríguez, y preguntó los motivos de este cambio.

Ángel Víctor Torres justificó que el Gobierno ha decidido ahora poner en conocimiento de la fiscalía sus trece intentos por recuperar el dinero y el intento de la empresa de realizar una nueva entrega de material porque así se lo han aconsejado "los servicios jurídicos del Servicio Canario de Salud".

El presidente defendió que el Gobierno ha dado explicaciones a los medios y al Parlamento desde que se publicaron informaciones sobre el caso y señaló que tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de Canarias constan todas las actuaciones realizadas por la Agencia Tributaria Canaria antes de que el caso fuera investigado por la Audiencia de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía.

Reiteró que se va a recuperar "hasta el último euro", que "no hay nada que ocultar" y que se trabaja "con la máxima colaboración" con la Fiscalía.

Apuntó además que el Tribunal de Cuentas está investigando a numerosas administraciones por actuaciones "en un momento difícil", en referencia a la emergencia sanitaria.