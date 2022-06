Franquis garantiza que España asumirá las carreteras pendientes con un convenio en 2027 y censura el "vacilón" de CC

Poco menos que sapos y serpientes salieron de las bocas de los diputados al hablar de nuevo del convenio de carreteras en el Parlamento de Canarias, un asunto de calado que se ha convertido en un culebrón venezonalo o turco con acusaciones entre gobiernos, sentencias, deudas impagadas y cláusulas misteriosas. En el pleno de la Cámara regional de hoy miércoles el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, quiso zanjar ya esta controvertida historia a la que, sin duda, aún le quedan capítulos: la firma de la adenda de 407 millones de euros de la deuda estatal pendiente y la eliminación de una cláusula en el actual convenio 2018-2027 que obliga a Canarias a costear vías por valor de unos 4.000 millones, pues ya se atisba que los 1.200 millones del Estado previstos en este concierto no alcanzan para sufragar las 69 carreteras previstas. Por ahora van unas 15 y ya llevan comprometidos 950 millones de euros.

"Todo es mucho más sencillo, había un problema de deudas y ya no lo tenemos, así de facil, lo hemos resuelto utilizando el diálogo, el entendimiento y el acuerdo", espetó Franquis desde la tribuna de la Cámara regional al dirigente de CC en la oposición, José Miguel Barragán, el grupo más crítico con el actual Ejecutivo cuatripartito (PSOE, NC, Podemos y ASG) en la gestión del convenio de carreteras, heredado precisamente de la etapa nacionalista.

Franquis recriminó a Barragán que tildara de "vacilón" el proceso negociador con Madird y contraatacó aseverando que lo que "si es un vacilón" es que el diputado de CC dijera en 2018 que iba a acudir a los tribunales para recuperar los 407 millones de deuda y en seis meses no hizo nada. Luego cambió el Gobierno.

Franquis quiso poner los puntos sobre las 'íes' y remarcó que su gobierno ha resuelto la deuda de la obra no ejecutada en anteriores convenios, los 407 millones de euros, en cumplimiento de las sentencias judiciales provenientes de los recortes de Mariano Rajoy . "Se firmará el mes que viene" con el Estado, subrayó, y financiará las anualidades de 2026 y 2027, donde el Gobierno de CC, precisó, no consignó ficha financiera para las 69 obras que puso en el convenio con el Gobierno central. En este sentido, censuró que los nacionalistas no se alegren de estas buenas noticias.

El consejero ratificó, como ya había avanzado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez a finales de mayo, que los ministerios de Transportes y Hacienda han dado el visto bueno para cambiar la cláusula y asumir las obras en un nuevo convenio a partir de 2027.

Claramente insuficiente

Franquis afirmó que esos 1.200 millones para 69 obras son claramente insuficientes. La Consejería ya tiene comprometidos 951 millones en 15 proyectos incluidos en el convenio, o lo que es lo mismo, el 80% de esas 69 actuaciones, en base a esta cláusula firmada por el anterior Gobierno, se quedaría fuera de la financiación estatal y debería ser asumida por la Administración regional, con lo que se estaría "hipotecando" Canarias para sufragar esas obras pendientes, un volumen que superaría los 4.000 millones de euros para poder completar las 54 obras restantes.

La diputada de CC , Beatriz Calzada, defendió en el pleno que esa cláusula no es abusiva, y que es una polémica que no existe, ya que el convenio de carreteras y sus anexos se pueden modificar como ha sucedido con los convenios anteriores, mediante un acuerdo en la comisión bilateral de seguimiento o entre el Ministerio y el Gobierno regional.

El consejero de Obras Públicas aclaró, tanto a ella como al resto de grupos politicos también son críticos con esa cláusula, que el Gobierno de Canarias y el de Pedro Sánchez ya han arreglado el desaguisado del Ejecutivo anterior de CC, dirigido por Fernando Clavijo, donde se planificó un convenio sin saber la cuantificación de las 69 obras y se firmó por 1.200 millones; además no se consignó ficha financiera para los años 2026 y 2027 y, encima, se firmó la cláusula de que Canarias se haría cargo del coste de las obras que no cubriera el Estado y, como coletilla, esas carreteras no podrían ser asumidas en convenios posteriores.

Se va a solucionar el problema de la cláusula - aseveró hoy Franquis-, para que las obras que se queden fuera ahora se puedan financiar con el próximo convenio. Lo que no aclaró es si el convenio a partir de 2027 va a tener 4.000 millones de euros o qué obras se van a prirorizar.

También quiso dejar claro que se va a firmar el mes que viene la adenda de 407 millones para cubrir la deuda pendiente en carreteras no ejecutadas de los convenios con el Estado y recordó que de los 500 millones que ya había adelantado el Gobierno canario, pero sufrieron los recortes de Rajoy de 2012, ya se ingresaron 100 millones el año pasado, 200 este, y el resto se hará en 2023.

Pese a las explicaciones, la diputada del PP Luz Reverón se quedó "estupefacta" porque, según señaló, desde 2011 a 2015 gobernó el PSOE con CC en Canarias- años de los recortes en el convenio de carreteras-, y ahora los socialistas culpan solo a Coalición. Aseveró que la visita de los ministros del PSOE a Canarias es ·"un paseo por las nubes", pues "vienen a prometer cosas que no cumplen", enfatizó. Y dudó de que la ministra de Transportes cumpla con su compromiso sobre costear las obras pendientes del convenio actual de carreteras con un nuevo concierto en 2027, fecha en que ya no se sabe quién gobernará, auguró.

Tanto a Reverón como Beatriz Calzada tuvieron una encendida respuesta del diputado del PSOE David Godoy, que sacó el colmillo y recriminó a CC la firma de esa cláusula en el convenio de carreteras que "atropella a Canarias". Conminó a la diputada nacionalista, tras echar en falta al exconsejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC), en este debate parlamentario, a que explicara a los canarios cuándo les iban a decir que no se podrían hacer las obras que firmaron sabiendo que el dinero no alcanzaría y los acusó de suscribir ese convenio para salir en la foto. A la parlamentaria Luz Reverón le exigió que pidiera perdón a La Aldea por retrasar la carretera durante cinco años por los recortes de Rajoy,,