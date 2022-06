El eterno retorno parlamentario

A menudo el Parlamento se pone nietzscheniano y se deja llevar por el eterno retorno, se puebla de briosos geógrafos y descubre meditarráneos, atlánticos y sanborondones. En el pleno de esta semana, que finalizó ayer, el presidente del Gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, anunció que promoverá – lo hará, cabe suponer, el grupo parlamentario socialista – una comisión de estudio para analizar el fenómeno de la superpoblación en Canarias. Otra vez. Y digo otra vez porque ya se intentó al comienzo del mandato presidencial de Paulino Rivero (2007) una comisión semejante y el PSOE, liderado por entonces por Juan Carlos Alemán, rechazó «semejante ocurrencia». El PP tampoco estaba por la labor. Antes, en octubre de 2002, durante la presidencia de Román Rodríguez, se constituyó un comité de expertos «concebido como un grupo de trabajo científico» y presidido por el entonces rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el historiador Manuel Lobo. Entre sus integrantes figuraban Eligio Hernández, Margarita Ramos, Asunción Asín, José Antonio Fernández Cordón, Josefina Domínguez, Ana María López Sala, José Luis Rivero Ceballos, José Ángel Rodríguez Martín y José Ángel Gil Jurado. Después de seis meses de reuniones, entrevistas, debates y papeleos el comité emitió un informe con un amplio conjunto de propuestas que elevaba al Gobierno que los curiosos pueden consultar en este enlace: https://docplayer.es/81608230-El-comite-de-expertos-sobre-poblacion-e-inmigracion-al-gobierno-de-canarias.html. Quizás lo que intentó el presidente Rivero fue trasladar la reflexión al espacio parlamentario para materializar esas u otras propuestas a través de un amplio acuerdo político, pero le fue imposible. Los partidos de ámbito estatal se negaron en redondo.

En todo caso, después de estas experiencias, que incluyen además estudios académicos realizados en ambas universidades e incluso documentos de autoría multidisciplinar solicitados en su día por la Dirección General de las Políticas Regionales de la UE, salir ahora, cuando queda apenas diez meses de legislatura, con una comisión de estudio es algo muy simular a un postureo perfectamente prescindible. Sobre todo cuando el presidente Torres no aboceta siquiera su propio punto de vista al respecto. Como comentaba ayer un diputado de la mayoría, «es dudoso que podamos constituir la comisión antes de septiembre o de octubre y apenas quedan a partir de entonces cinco o seis meses; poco vamos a poder estudiar». Por enésima vez la política parlamentaria canaria evidencia su creciente capacidad de procrastinación. Un parlamento desmemoriado se convierte en escenario e instrumento propagandístico de unos y otros pero, con especial intensidad, del Gobierno regional, que cuenta con cuatro de los siete grupos parlamentarios para cantar sus éxitos y grandezas. Ayer mismo se pudo comprobar de nuevo con la asombrosa comparecencia de Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, solicitada por el diputado socialista David Godoy.

El informe del Diputado del Común es siempre una ducha helada de realidad, pero los diputados tienen la epidermis lo suficientemente dura como para ni siquiera temblar

La comparecencia tenía como objeto que el consejero brindara información actualizada sobre el Plan de Carreteras de Canarias, uno de los asuntos más disputados, debatidos y chismorreados de las últimas cuatro legislaturas. Pero no era esa la intención del diputado Godoy, que desde el primer minuto de su intervención se dedicó a arremeter contra el Gobierno anterior y Coalición Canaria. No es que su señoría hiciera una o varias alusiones críticas a la gestión de CC y a la negociación y desarrollo del Plan de Carreteras por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo. Godoy dedicó prácticamente toda su intervención inicial (y la siguiente) a la descalificación de los anteriores gobernantes presentando al PSOE como el pobre partido que tiene que reparar los infinitos y mezquinos errores de los nacionalistas en todos los ámbitos, algo que a Godoy le debe doler intensamente como cabe colegir de su expresión de extreñimiento agudo mientras narraba todos los ímprobos esfuerzos socialistas para evitar el hundimiento definitivo del país. Se desnaturaliza así el reglamento, transformando una comparecencia en una catalinaria no contra el Gobierno actual, sino el anterior. O lo que es lo mismo: se hace oposición a la oposición a través de un uso torticero y fraudulento del reglamento de la Cámara.

El asunto central de la segunda jornada del pleno fue el informe anual del diputado del Común. Rafael Yanes, que ocupa el cargo desde 2018, leyó ágil y sucintamente un resumen del informe y no pudo evitar referirse a la ausencia del Gobierno porque, efectivamente, el banco azul estaba desierto. Hacia el final se incorporó un tanto atropelladamente el presidente Torres, y también tomó asiento Manuela Armas, pero ni rastro de nadie más. Más o menos fue lo de siempre. Todos los grupos felicitaron casi con entusiasmo a Yanes y su equipo. El informe del Diputado del Común es siempre una ducha helada de realidad – las cifras sobre la situación de la Dependencia dejaban en ridículo el grotesco triunfalismo de Noemí Santana y sus palmeros) pero los diputados (y el Gobierno de turno) tienen la epidermis lo suficientemente dura como para ni siquiera temblar. Como dijo la diputada socialista encargada de la comparecencia: «¿cómo no vamos a reconocer y agradecer la información y las críticas del Diputado del Común?» Por supuesto. Si en su próximo informe Yanes denunciara canibalismo en Canarias los grupos parlamentarios le agradecerían profusamente la información. Después de comérselo.

No todo fue malo en la sesión plenaria. Ayer se aprobó la ley de Economía Social de Canarias, que afectará – se espera que muy positivamente – a sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cooperativas y cofradías. También la consejera de Educación, la señora Armas, anunció que en el marco del Plan Estatal de Modernización de la Formación Profesional tenía el propósito de reconocer y titular las competencias de 11.000 trabajadores; como los potencialmente beneficiarios son unos 600.000, la señora Armas tiene trabajo para lo que queda de siglo. Los representantes de CCOO, presentes en la tribuna de invitados, no parecían precisamente felices. Y en tercer lugar el pleno terminó relativamente pronto, lo que fue unánimemente aplaudido por todos los grupos, portavoces, diputados, asesores, jefes de prensa y demás animales de compañía.