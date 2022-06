La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha denunciado que el contrato de la compra de los 85 sillones por un gasto de 1.238 euros cada uno y todos los contratos de 2022 hayan desaparecido de la página web del Parlamento, cuando hasta este pasado miércoles, día 8 de junio, se podía acceder a ellos. Para la diputada, este hecho incrementa la gravedad de lo ocurrido por lo que pedirá explicaciones y presentará una queja ante el Comisionado de Transparencia para que investigue lo sucedido.

“En la calle, los ciudadanos nos han llamado sinvergüenzas por esta compra de sillones en estos tiempos tan difíciles”, ha lamentado la portavoz que ha asegurado entenderlo y compartir el enfado. Por este motivo, ha solicitado que este asunto se trate el próximo lunes, día 13, en la Junta de Portavoces para que la Presidencia y aquellos que han decidido esta compra den explicaciones. “Creo que el presidente del Parlamento debería salir públicamente a pedir disculpas a los canarios. Ha tenido ya muchos días para hacerlo y, hasta hoy, ha guardado silencio”.

La diputada también ha solicitado que no se realice el pago de dicha compra. Según la licitación de este contrato, el pago se realizará a los 30 días de haber hecho la entrega efectiva de los bienes, instalación y puesta a punto para su uso. “Están a tiempo de rectificar”, ha señalado. Puede que la empresa tenga que recibir algún tipo de indemnización, pero en ningún caso los más de 100.000 euros del coste total, ha aclarado Espino.

Ante esta situación, ha insistido en que los canarios merecen una explicación a todas estas cuestiones y, sobre todo, lo que no merecen es que se malgaste el dinero que pagan con sus impuestos en unos sillones que no hacen ninguna falta. “Los actuales son cómodos” y si están estropeados se pueden arreglar, lo que no supone un coste tan elevado además de que, de esa forma, se apostaría por la sostenibilidad. “Reparar es más sostenible que tirar y comprar algo nuevo”. Ha aclarado que el único problema que tiene la Cámara es de espacio y que los sillones están muy justos por haber incrementado el número de diputados de 60 a 70 en esta legislatura, algo que no era necesario.

Alejados de la realidad

La portavoz ha lamentado que quienes han tomado esta decisión viven muy alejados de la realidad de los canarios y de las dificultades que sufren cada día, especialmente en estos años de grandes dificultades económicas que han empobrecido a nuestra gente. “En Canarias hay 193.000 personas en paro, casi la mitad de ellos no cobra ninguna prestación. Tenemos más de un 50 por ciento de paro juvenil. Miles de mayores cobran pensiones muy bajas con una cesta de la compra que se ha encarecido. El 25 por ciento de los niños canarios necesita beca de comedor. Somos la segunda comunidad con más niños en riesgo de pobreza y cientos de ellos siguen estudiando en barracones porque carecen de colegios en condiciones. Y a todo esto se suma, según el último informe de Cáritas en Canarias, que 630.000 personas, viven en situación de pobreza y exclusión social.

Información falsa

“Ser tan clara, pedir explicaciones y afear esta compra con una absoluta falta de conciencia sobre la realidad social de los canarios tiene consecuencias y ya ha empezado y va a continuar en los próximos días por parte de algunos medios y periodistas que apoyan al pacto de las flores, más por razones económicas que ideológicas”, ha advertido Vidina Espino que se ha referido a la publicación de informaciones falsas para tratar de dañar su imagen.

La diputada ha explicado que el periodista Carlos Sosa asegura falsamente en su digital, aunque no firmado “porque no tiene el valor para hacerlo”, que le cuesta al Parlamento 240.000 euros. “No es cierto”, ha dicho tajantemente y aclara que Sosa mezcla “su coste”, que es el mismo que el del resto de portavoces de los grupos parlamentarios y que la diputada ha pedido públicamente que sea rebajado, con la asignación que recibe el Grupo Mixto para hacer el trabajo parlamentario, es decir el salario que se le paga a otras personas que trabajan para el Grupo.

“Nuestro grupo no ha gastado todos esos recursos de los que habla el señor Sosa y por ello intenté hacer una donación de ese dinero, 200.000 euros, a los afectados por el volcán de La Palma pero la Mesa del Parlamento no lo permitió, quizás porque quieren el dinero para, en un futuro, comprar más alfombras y sillones, ha señalado. También ha recordado que el periodista Carlos Sosa ha sido condenando en reiteradas ocasiones en los tribunales por publicar informaciones falsas y que su empresa o empresas han llegado a facturar en esta legislatura de la Televisión Canaria y las diferentes administraciones gobernadas por el pacto de las flores “hasta un millón de euros, nueve veces lo que van a costar esos sillones que espero que nunca se instalen en este Parlamento”.