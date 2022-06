Un nuevo partido fragmenta aún más el centro derecha en Canarias

Un nuevo partido aterriza en el escenario político canario e intenta hacerse un hueco en el fragmentado espacio del centro derecha para competir en este espectro ideológico con formaciones como el PP, Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria, Ciudadanos y otras fuerzas minoritarias y locales. Hablemos Ahora celebra dentro de una semana su primer congreso insular tras su constitución en gestora hace más de un año, después de que varios de sus dirigentes salieran de Unidos por Gran Canaria (UxGC) por discrepancias con la dirección de la formación insularista.

Liderados por José Francisco Pérez, que fuera concejal en San Bartolomé de Tirajana y consejero en el Cabildo grancanario, en un primer momento surgió como una formación local del sur de Gran Canaria y ahora ya cuenta con comités creados en nueve municipios de la isla. Pérez, líder de la formación, no se define como insularista aunque sí pretende convertirse en un partido «referente» de Gran Canaria pero con vocación regional.

Peleará en el mismo espacio de Unidos por Gran Canaria y avisa que decidirán los electores

Hablemos Ahora se define como de centro, progresista y liberal pero también está próximo al nacionalismo moderado. De hecho, José Francisco Pérez cree factible una confluencia de cara a las elecciones del próximo año con los partidos nacionalistas del estilo de Coalición Canaria e incluso Nueva Canarias para que las Islas tengan más fuerza en Madrid y sean escuchadas al mismo nivel que otras autonomías como País Vasco o Cataluña. «La lucha de egos nos ha debilitado en el Congreso y las peleas entre CC y NC por acercarse más o menos al Gobierno central de turno ha dejado a Canarias sin voz», lamenta el dirigente.

Pérez no quiere entrar en guerras y polémicas con UxGC tras marcharse de la formación al considerar que se había alejado de sus orígenes y ya no le representaba. Reconoce que ahora Unidos y Hablemos Ahora «pelean» por un espacio político similar junto a otras fuerzas y por eso considera que serán los electores cuando lleguen los comicios los que tengan que decidir con sus votos. «Cada uno es libre de trabajar como quiera, nosotros queremos ser la referencia de Gran Canaria con un trabajo constante de cercanía y escucha a los problemas de la ciudadanía, tenemos un déficit democrático y es que no nos acercamos a los vecinos para escuchar sus necesidades y hablar sobre nuestras propuestas, por eso decimos que hay otra forma de hacer política», explica el presidente insular de Hablemos Ahora.

Además de exdirigentes de UxGC, la nueva formación se nutre también de descontentos de otras formaciones de centro derecha, entre ellas el PP. En la capital grancanaria su principal representante es Jorge Lahoud, que fuera consejero en el Cabildo de Gran Canaria por los populares y que dejó su cargo en 2021. Sin prisa pero sin pausa la formación quiere seguir extendiéndose por la isla y llegar al máximo de municipios posible, de tal manera que con el congreso del próximo sábado 18 quiere consolidar su imagen y prepararse para las elecciones del próximo año.

José Francisco Pérez quiere emular algo parecido al experimento político puesto en marcha en su día por Nardy Barrios con Compromiso, que primero fue una fuerza municipal y después se extendió por la isla. A partir de ahí Hablemos Ahora quiere llegar a otras islas en un primer momento en alianza con la formación Contigo, que cuenta con equipos en Lanzarote, Fuerteventura y en algunos municipios de Tenerife.

Además de no descartar a las fuerzas nacionalistas, el líder de Hablemos Ahora también menciona al presidente gomero Casimiro Curbelo y sus intentos por crear una plataforma de partidos insulares al estilo de ASG. Pérez explica que el que fuera diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez contactó con ellos para convertirse en la «pata» de Curbelo en Gran Canaria. Finalmente las conversaciones se interrumpieron y ahora mismo están paradas, pero no se descarta que se activen de nuevo a medida que se acerquen las fechas electorales. Sea como sea, Hablemos Ahora aspira a hacerse un hueco en la política insular e ir de la mano de otros partidos en el ámbito autonómico para tener cuotas de poder y disputar gobiernos a formaciones ya consolidadas.