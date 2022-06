Torres en la campaña electoral de Andalucía: "No vamos a negociar para que los servicios esenciales se quiebren" El presidente canario asegura que el Gobierno de Canarias habilitaráEl secretario general socialista y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha llevado este domingo a Andalucía el ejemplo de las Islas en la defensa y gestión de la Educación Pública, subrayando que los socialistas "en ningún caso vamos a negociar para que los servicios esenciales se quiebren, como sí podría pasar con gobiernos de PP y Vox", y ha destacado que el próximo curso el Archipiélago contará por primera vez con educación pública y gratuita de 0 a 3 años. "Por primera vez en la historia, Canarias pasa de los 2.000 millones de euros de presupuestos para Educación. Y con los fondos europeos hemos contratado más 3.000 profesionales de la Educación y 7.000 de la Sanidad, y hemos bajado las ratios de las escuelas públicas para mejorar la atención en las aulas a los alumnos y alumnas. Otras comunidades, en cambio, lo que han hecho es despedir a sus docentes", dijo. "Los socialistas no vamos a negociar para que la Educación se quiebre, todo lo contrario", ha continuado afirmando Torres durante su intervención en el Palacio de Congresos de Córdoba, en un acto de apoyo al candidato del PSOE Andalucía, Juan Espadas, en el que también han participado otros presidentes autonómicos socialistas. "En Canarias apoyamos las universidades públicas y en la Andalucía del PP se apoya a las privadas. Yo, que soy hijo de camarero y de ama de casa y que pude estudiar porque conseguí becas en la época de Felipe González, tengo que reivindicar que nuestros hijos también puedan estudiar en la educación pública y tengamos todos y todas igualdad de oportunidades", afirmó. El líder de los socialistas canarios se ha mostrado especialmente orgulloso de que las Islas puedan contar el próximo curso con educación pública de 0 a 3 años. "Increíblemente en los años de gobierno de otros no se apostó por ello, quebrando así la posibilidad de facilitar la conciliación familiar y laboral a las madres y abuelas canarias, y ahondando en la brecha entre hombres y mujeres", lamentó. La previsión es que el Gobierno de Canarias habilite 3.879 plazas de 0 a 3 años en los tres próximos cursos escolares, de forma que para el curso 2024/25 el Archipiélago disponga de 9.369 plazas públicas. Torres ha iniciado su intervención agradeciendo a todos los andaluces "el apoyo, el cariño y la solidaridad" recibida con motivo de la crisis volcánica de La Palma. Mismas palabras de agradecimiento ha tenido para el Gobierno de España, y se ha referido, además, a quienes hoy dicen que Madrid maltrata a Canarias pero que, cuando tuvieron responsabilidad de gobierno, permitieron que el Partido Popular de Mariano Rajoy "nos retirara todos los fondos y no cumpliera los convenios firmados, por lo que incluso fue condenado". Ha terminando su exposición diciendo que lo que se juega Andalucía el próximo domingo día 19 en las urnas es "volver a los buenos gobiernos que defienden el estado del bienestar". Y ha añadido: "Ese día tendré dos cosas que celebrar: el ascenso del CD Tenerife a Primera División y que Juan Espadas sea el presidente de Andalucía". 3.879 plazas de 0 a 3 años en los tres próximos cursos escolares