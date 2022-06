Canarias espera por los socios de Sánchez para tratar el presupuesto

El Gobierno central acaba de dar el pistoletazo de salida de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la redacción del borrador de la orden del Ministerio de Hacienda que fija los criterios y prioridades para esas nuevas cuentas, y que distribuirá al resto de ministerios para que se ajusten a esa hoja de ruta. Es el primer paso para que, a lo largo de los tres próximos meses, se elaboren internamente las partidas y programas que integrarán el futuro proyecto de ley que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de remitir al Congreso en el plazo legalmente previsto, antes del 30 de septiembre.

Canarias espera conocer cuanto antes los planes del Ejecutivo estatal para tratar de maniobrar políticamente y que las cuentas del próximo año asuman y contengan una ficha isleña ajustada a las necesidades del actual contexto económico y social del Archipiélago. Pero este trámite de elaboración técnica de los nuevos presupuestos no deja de ser por ahora una previsión de agenda que se topará de inmediato con la realidad de una coyuntura política muy volátil e imprecisa que no augura precisamente un camino fácil para su tramitación parlamentaria. De hecho, nadie da por seguro en estos momentos que el Ejecutivo de Sánchez esté en condiciones de remitir al Parlamento dicho proyecto presupuestaria desde el convencimiento, por parte de todas las fuerzas políticas, de que ese paso no se dará si no hay garantías previas de que tendrá los apoyos necesarios.

Los planes iniciales del Ejecutivos para poder aprobar sin excesivos problemas los que serían su terceros presupuestos estatales, tras los de 2021 y 2022, se han truncado como consecuencia de los avatares económicos y políticos de los últimos meses. Son determinantes en este sentido aspectos como la guerra en Ucrania, la crisis inflacionista por el incremento de las materias primas y la energía, el desbarajuste en la política exterior por las relaciones con Marruecos y Argelia y el conflicto del Sáhara, o elementos de política interna como el caso Pegasus que ha provocado la ruptura del bloque de la investidura y mantiene a los principales socios parlamentarios de Sánchez lejos de garantizar su apoyo a los presupuestos. Además, todo se agrava por el hecho de que serán en todo caso unas cuentas previas al ciclo electoral de 2023, las autonómicas y locales en mayo y las generales a finales de año.

Los votos de CC, Pita y Rodríguez, podrían resultar imprescindibles para evitar la prórroga

Sánchez tiene en todo caso el comodín de la prórroga de los actuales presupuestos si no encuentra garantías de que los nuevos serán aprobados, y puede así asegurarse alcanzar el final de la legislatura tras la presidencia española de la UE el segundo semestre del año. Pero también se tiene el convencimiento en la coalición gobernante de que, más allá de la aritmética variable con la que se están aprobando muchas de las leyes en los últimos meses, hay margen de tiempo y de negociación para poder repetir un resultado en la votación presupuestaria similar al del año pasado, de más de 180 apoyos. Sin embargo, todo parece indicar que el Ejecutivo tendrá que hacer encaje de bolillos para lograr los votos necesarios, una labor que tiene que ver además con la tramitación previa de otras leyes que pueden dificultar las negociaciones presupuestarias.

EL PSOE canario asegura que «la prioridad es que se respete todo lo vinculado al REF»

En este contexto, el Ejecutivo regional pretende conocer todos los detalles del primer borrador presupuestario para tratar de forzar los cambios que considere necesarios. El objetivo es que el de 2022, un presupuesto que consideran histórico, marque el límite «por abajo» e incorporen mejoras relacionadas con la actualización del REF. Así como que se consoliden partidas en distintas materias, como inmigración o pobreza, y programas relacionados con las infraestructuras, modernización turística y el modelo energético, en el sentido de las partidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros.

«Hablaremos con el Gobierno de Canarias y trasladaremos las prioridades que nos indiquen», avanza la diputada socialista canaria Tamara Raya. «La prioridad es que se respete todo lo que tiene que ver con el REF y el Estatuto y que se contemplen las partidas que se consideren necesarias. Habrá que actualizar partidas y eso implica que algunas pueden y tendrán que subir, y otras quizá no haga falta mantenerlas en las cantidades de este año» añade la socialista.

Desde CC, que desde el 1 de julio contará con dos escaños tras la sustitución de Pedro Quevedo (NC) por María Fernández, que se unirá a la tinerfeña Ana Oramas, se destaca que «la mayoría de Sánchez es frágil y ahora mismo está bastante cuestionada», y aseguran que «si van a hacer presupuestos y lo van a trabajar nosotros estamos en disposición de negociar si se cumple con Canarias». La formación nacionalista cree que la actual aritmética en el Congreso les da un mayor margen de maniobra «porque Sánchez ha ido perdiendo apoyos por el camino y ahora mismo la mayoría parlamentaria está en cuestión». «Va a subir la cotización de nuestros escaños, que ahora serán dos», insisten desde la organización que lidera Fernando Clavijo,

CC pondrá sobre la mesa a cambio de su apoyo «el cumplimiento estricto del REF» y la recuperación de convenios como los de obras hidráulicas o el de infraestructuras educativas.

Escaños canarios decisivos

Convenios y partidas que Sánchez ha ido eliminando y que han supuesto que Canarias siga percibiendo menos de la media de manera considerable». Señalan que tendrán unas «pretensiones realistas y no maximalistas». «Estamos en disposición de sentarnos siempre y cuando Canarias se vea beneficiada», insisten. Los socialistas aseguran que tienen «voluntad de sentarse a negociar con todos los grupos y eso incluye a CC». Apunta Raya que aunque el « año pasado no hizo falta el voto de Oramas eso no quita para que se quiera contar con su voto y se hagan todos los esfuerzos para sumar los dos que tendrán ya en la votación de los presupuestos».

Se da la circunstancia de que los problemas del Gobierno con sus socios y la dificultad para alcanzar los apoyos necesarios para el presupuesto da especial relevancia no sólo a los dos escaños de CC, sino al de los dos logrados por Unidas Podemos por las circunscripciones canarias, el de Meri Pita por Las Palmas, ahora integrada en el grupo Mixto, y el de Alberto Rodríguez por Santa Cruz de Tenerife que sigue sin cubrirse desde que le fue retirada el acta parlamentaria por una condena del Supremo y la consecuente decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Ambos están ahora ya fuera de la organización por la que lograron el escaño, y en el caso de Rodríguez fuera del Parlamento, pero uno y otro pueden tener trascendencia. El Gobierno necesitará por un lado negociar de forma directa con Pita para garantizarse su apoyo tras integrarse en el grupo Mixto, mientras el escaño vacío que antes ocupó Rodríguez, si antes no se lo devuelve una decisión del Constitucional, podría darle un disgusto al Gobierno si le faltara un solo voto para sacar adelante las cuentas.