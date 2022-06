Clavijo: "No podemos vivir siempre bajo el chantaje de Marruecos"

"No podemos vivir siempre bajo el chantaje de Marruecos". Así de tajante se mostró el secretario general de Coalición Canaria y senador autonómico, Fernando Clavijo, al valorar la nueva eta de las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat. "Debemos mantener una relación de respeto y de buena convivencia, pero en igualdad", añadió el nacionalista, durante su intervención en el Encuentro Ser Canarias celebrado esta mañana.

Clavijo considera que el equilibrio entre ambos países se mantuvo durante unos años, pero "romper las reglas del juego y meter en España con un pasaporte falso" al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tiene consecuencias. "Se ha transigido con Marruecos y se ha cambiado con alevosía la postura de España frente al conflicto del Sáhara", subrayó el nacionalista, quien criticó que el ministro de Asuntos Exteriores, José Albares, viniera a Canarias a "vender" las bondades del acuerdo con Rabat, cuando la realidad es que la inmigración a través de la ruta atlántica se ha incrementado.

El nacionalista lamentó que no exista solidaridad interterritorial para el reparto de los menores migrantes que llegan a las costas del Archipiélago sin un adulto responsable. "No hay valentía por parte del Gobierno de España para implantar una ley que regule obligatoriamente la distribución", aclaró Clavijo, quien apuesta por dar "una acogida digna" a los migrantes. Si bien, destacó que Canarias no puede sostener en solitario los flujos migratorios.

Sobre el posicionamiento de la OTAN en la frontera sur de Europa para hacer frente a los desafíos que provienen de África, el secretario general de CC apuntó que "Canarias se puede convertir en una base de inteligencia" de la Alianza, porque "nuestra posición geoestratégica es fundamental", pero rechazó la militarización de las Islas. "No debemos olvidar que vivimos del turismo y la presencia de la OTAN en las Islas podría ser contraproducente en un determinado escenario", concluyó.