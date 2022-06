El PP se arroga la defensa de Canarias ante la “sumisión” de Torres

«Como si estuviéramos en el Gobierno». Es la consigna que el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, impartió ayer a los diputados y senadores que representan a los populares isleños en las Cortes Generales. Domínguez quiere que el partido se comporte como si llevara las riendas del Ejecutivo regional ante la «sumisión» de Ángel Víctor Torres a Pedro Sánchez, lo que a su juicio le impide defender los intereses de la Comunidad Autónoma como es debido. Sobre todo en lo que tiene que ver con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y los bandazos del Gobierno central en la política exterior del país, en concreto en lo relacionado con Marruecos y Argelia. La sintonía de España con los dos Estados del Magreb, recuperada con Rabat y en crisis con Argel por el mismo motivo –el posicionamiento de Sánchez en favor de las tesis del reino alauí sobre la cuestión del Sáhara Occidental–, es de mayor trascendencia para el Archipiélago que para cualquiera de las restantes comunidades, máxime cuando el Magreb se ha convertido en un foco creciente de emigración irregular por la cada vez mayor presencia del terrorismo yihadista. Domínguez entiende que el Ejecutivo de Torres, más allá de que la política exterior sea una competencia estatal, debe al menos estar informado de lo que ocurre.

«No podemos estar en un permanente estado de desconcierto, en una situación donde las relaciones internacionales con nuestros vecinos son las que estamos viviendo y que el presidente del Gobierno de Canarias no haya puesto los puntos sobre las íes ni se haya manifestado», expuso el presidente del PP en las Islas, para quien lo que está sucediendo con las dos grandes potencias del Magreb evidencia que Torres «no pinta nada ante el Gobierno central». «Desconoce el contenido de la carta enviada a Marruecos; no ha ido ni a una sola reunión tras las visitas de los distintos ministros; hemos visto cómo le he preguntado [en el Parlamento autonómico] por la situación de la OTAN y el despliegue hacia el flanco sur y no ha sabido contestarme; y ahora con Argelia hay un nuevo problema y tampoco tiene conocimiento de la realidad», ahondó Domínguez. En línea con lo anterior, el líder del PP en el Archipiélago avanzó momentos antes de la reunión con sus correligionarios en las Cortes Generales que va a pedirles que pisen el acelerador en Madrid y que asuman «la responsabilidad de determinadas políticas de ámbito nacional». «Que asumamos estos asuntos como si estuviéramos en el Gobierno, porque de hecho somos alternativa de Gobierno, y que empecemos de una vez por todas a hacer ver cuál es el posicionamiento en Canarias y a llevar a cabo acciones que beneficien a los canarios; es urgente que el Partido Popular asuma la responsabilidad en determinadas políticas de ámbito nacional», insistió.

Los populares secundan que el REF sea parte del programa formativo en la Secundaria

Sobre el fuero, el exalcalde de Los Realejos sacó a colación el dato que dio a conocer la semana pasada la CEOE sobre la raquítica inversión extranjera en la Comunidad Autónoma –solo el 0,3% del capital foráneo que llega a España corresponde a proyectos en Canarias– para ilustrar que el REF «no está cumpliendo su principal objetivo», esto es, situar a las Islas en la media nacional en términos socioeconómicos. En este sentido, Domínguez afirmó que el PP hace suyos los principios del manifiesto en defensa del REF suscrito, entre otras organizaciones, por los Colegios de Economistas de ambas provincias. El líder del PP cree que, efectivamente, el REF debe ser «conocido y difundido» y, además, que debe facilitarse su adaptación a las circunstancias. El también diputado en la Cámara regional recordó cómo las medidas del fuero no terminan de resultar eficaces en situaciones de crisis como la causada por la covid, de ahí esa necesaria flexibilidad a la hora de amoldarlo a cada situación.

Además, Domínguez, como han pedido los asesores fiscales, considera que el REF debe ser materia de estudio en educación secundaria, para así evitar el desconocimiento imperante tanto entre la ciudadanía como incluso «entre quienes nos dirigen». «Para protegerlo [el REF] hay que conocerlo, hay que saber de qué estamos hablando; y para protegerlo desde Canarias deberíamos de elevar un poco el tono; por eso hago un llamamiento al presidente del Gobierno de Canarias para que abandone la sumisión y se centre en la defensa de los intereses de los canarios», sentenció el dirigente popular.