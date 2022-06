Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso: “El Estado no ha entendido la dimensión de la catástrofe del volcán”

Ya han pasado nueve meses desde que cambió la vida de los palmeros...

Ha pasado demasiado tiempo y hay muchas circunstancias en las que nos encontramos casi igual. Las ayudas van muy lentas, hablamos de que solamente ha llegado el 44,5% de los 60.000 euros que el Estado decidió como indemnización por perder la primera vivienda. Las viviendas que se iban a colocar para dar una solución transitoria están comenzando ahora y seguimos peleando en muchas situaciones por el tema de la carencia de los siete días en los seguros y el agravio comparativo que existe. Seguimos tratando de hacer entender al Estado que necesitamos medidas fiscales para los empresarios. En general, tengo la sensación de que el Estado tiene un sentido de autocomplacencia y que no ha entendido la dimensión de la catástrofe.

¿Ha destacado usted en la toma de decisiones?

No sé si la palabra es destacar. Siempre hay que tomar decisiones en una catástrofe. Estamos hablando de personas afectadas por la mayor catástrofe natural que se ha producido en Canarias. El hecho de que la afección sea principalmente sobre las personas y la economía, hace que quienes estamos en las responsabilidades tengamos que tomar decisiones. Siempre he querido poner por delante a las personas.

Sus detractores le acusan de romper la unidad política...

El Paso ha apostado siempre por la unidad. De hecho, es reconocido por el resto de administraciones. Quienes acusaron al municipio de romper la unidad política fueron exclusivamente algunas personas concretas, pero no la generalidad. Hoy en día se sigue poniendo en valor el trabajo conjunto de todas las administraciones, independientemente de que algunos hayamos tomado decisiones distintas o más rápidas, precisamente porque entendíamos que la gente no podía esperar. Siempre lo he dicho: si romper la unidad significa atender a las personas, tengo muy clara mi posición.

¿Cuál es la situación de los afectados de El Paso?

Es parecida al resto de los municipios, pero con la diferencia de que en El Paso no se encontraron promociones de edificios que pudiese comprar el Gobierno canario para dar una respuesta inicial a esa emergencia habitacional. Llevamos esperando nueve meses para tener la posibilidad de alguna vivienda. Es el único municipio en el que ningún afectado tiene casa por ahora.

¿Qué preocupa ahora más a los afectados?

Existe mucha incertidumbre sobre muchos aspectos, pero en estos días están preocupados por si tienen que declarar las ayudas recibidas o los seguros. Hemos puesto sobre la mesa de la Comisión Mixta más de 40 medidas entre los tres ayuntamientos, entre las que se incluía también que cualquier tipo de ayuda recibida por los seguros como contraprestación por perder residencias o cualquier infraestructura no puede valorarse como incremento patrimonial, por lo que no debería computar en la Renta.

Su municipio quedó dividido en dos...

Una de nuestras máximas preocupaciones es poder dotar de servicios a los vecinos del lado sur de las coladas. Vamos a crear allí unidad de Servicios Sociales. Además del registro auxiliar que el Ayuntamiento ha colocado en la zona donde está el consultorio médico y la Asociación de Las Manchas. Tenemos un convenio con una entidad bancaria para instalar un cajero y también se va a ampliar el consultorio y otros espacios.

Se habla mucho de carreteras o agua, pero poco de vivienda...

Se está trabajando en ello en los tres municipios y eso hay que reconocerlo. Pero estamos hablando de soluciones transitorias nueve meses después, cuando tendríamos que hablar ya de soluciones definitivas. El resto de las infraestructuras es importante recuperarlas, como las comunicaciones norte-sur. Pero para todos. Con el agua hemos sido muy lentos. Hablamos en el minuto uno de cerrar el anillo por el sur y no se ha tocado. Se ha esperado a ver la solución por encima de la colada, que llega tarde.

¿Demasiada improvisación?

Sí, tengo la sensación de que no hay una planificación concreta y que estamos actuando como pollo sin cabeza. Se anuncian cosas con prisa, sin ningún tipo de coordinación y planificación, y por las críticas de CC, se toma una decisión mejor. La gente está sufriendo mucho y todas esas medidas improvisadas lo que hacen es generar incertidumbre y enfado.

¿Cuál debe ser ese proceso?

Lo primero es que con nosotros nadie ha contado para ejecutar un plan. Se está trabajando en una planificación general del territorio que irá dando resultados. Hemos pedido que para todo no se espere a final de año, que es cuando se espera que se apruebe la nueva ordenación del Valle. Por ejemplo, la ubicación de los nuevos barrios. Los ayuntamientos necesitamos saber cuánto antes cuáles van a ser para gestionar el suelo. También hay una apuesta clara por poner suelo para que las empresas puedan ejercer sus actividades. Hemos pedido medidas fiscales también. Lo lógico hubiera sido que entre todos, incluso los afectados, tuviéramos una hoja de ruta clara.

¿Falta coordinación?

Sí, nos da la sensación de que llevamos actuando en muchos sitios, pero sin una coordinación y sin un objetivo muy claro, que tiene que ser recuperar las comunicaciones, mejorar la movilidad, tener una ordenación del territorio más fluida y sostenible. Son cuestiones que necesitan una fecha de concreción y una coordinación que creo que en este momento no se dan. Nos encantaría participar más en esa nueva ordenación del territorio, aunque hay cuestiones que no nos gustan ni un pelo que se están intentando hacer fuera de la mesa de trabajo y tratando de imponer desde el Cabildo.

¿A qué se refiere?

Cuestiones relacionadas con el suelo industrial. La ordenación del territorio tiene que ver también con dónde van a construir las empresas en los tres municipios. El planteamiento era que, sobre todo en Tazacorte y El Paso, se iban a posibilitar paralelamente los espacios, y no se está siendo demasiado ecuánime. Lo que necesitamos es dar una respuesta a los empresarios cuanto antes, independientemente del municipio. Hay algún interés en que las cosas caminen más rápido en un sitio que en otro. Y no debería ser así.