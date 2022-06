El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, reclama a los eurodiputados que «no solo cobren el sueldo sino que se lo ganen» y pidan en el Parlamento que el Archipiélago quede exento del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que la Unión Europea (UE) pretende implantar en 2023.

De manera directa se refirió al eurodiputado del PP Gabriel Mato, a quien ha solicitado que emule a su homólogo socialista Juan Fernando López Aguilar, quien con una enmienda logró «un paso de gigante» en el Parlamento Europeo para que Canarias quede fuera del comercio de emisiones. El diputado del PP Fernando Enseñat replicó que Mato también presentó enmiendas y que es un referente en la defensa del sector primario.

Rodríguez indicó que el acuerdo para fijar un mínimo impositivo es una «pretensión loable» porque «evita» que las grandes empresas eludan su responsabilidad fiscal si bien entiende que «sienta un precedente» sobre el diferencial fiscal de Canarias por más que no tenga mucho impacto dado que se aplicará a las empresas con facturación superior a los 750 millones anuales.

En esa línea, el vicepresidente del Gobierno Canaria apuntó que hay que «seguir peleando» esta excepción y especialmente aseguró que los eurodiputados se tienen que «bregar», lo mismo que los ministros y las Cortes Generales, lamentado que el Gobierno español no haya solicitado una excepción para el caso de Canarias utilizando las peculiaridades jurídicas derivadas del estatus RUP.

La diputada del Grupo Nacionalista, Rosa Dávila, quien cuestionó al vicepresidente sobre este tema, apuntó que la directiva comunitaria «es un varapalo al REF» y que el Gobierno español no va a solicitar la excepción. Asimismo, comentó que el Ejecutivo canario «llega tarde y mal» pues no tiene «estrategia» para negociar, al tiempo que duda de que no tenga impacto en las islas pues está por ver qué pasa con las filiales de grandes empresas que operan en el archipiélago.