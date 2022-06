Preocupación en la izquierda canaria tras el resultado del 19-J andaluz

Preocupación en los partidos de izquierda de Canarias por el resultado de las elecciones autonómicas del domingo en Andalucía, y por la ola conservadora que toma fuerza, pero también cautela a la hora de sacar conclusiones sobre su posible extrapolación a la política estatal y a las elecciones autonómicas en el Archipiélago en mayo del próximo año. La contundente victoria del popular Juan Manuel Moreno Bonilla en esa comunidad y el estrepitoso fracaso de las candidaturas progresistas, especialmente la del PSOE como partido históricamente hegemónico en esa comunidad, es vista por los partidos de la izquierda canaria como un síntoma del malestar ciudadano por el actual contexto económico y social, pero consideran que forma parte de la dinámica de apoyo a las formaciones y candidatos que están gobernando en unas circunstancias difíciles. Defiende que eso es precisamente lo que ocurrirá en las Islas, donde no dudan que las fuerzas que integran la coalición progresista gobernante –PSOE, NC, Podemos y ASG– logrará revalidar con creces el apoyo ciudadano.

Desde el PP se hace justamente la lectura contraria y se da por hecho que la ola a su favor se consolidará en los próximos meses. La victoria en Andalucía la enmarcan en las ya logradas previamente en Galicia (2020), Madrid (2021) y Castilla-León (2022), lo que a su entender marca claramente un «cambio de ciclo político» en Canarias y en las generales de finales de 2023 para llevar al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, a La Moncloa.

Por su parte, CC no se ve impelido o afectado por el crecimiento del PP porque cree que los andaluces han votado en clave regional apoyando la gestión de Moreno Bonilla, y estatal «castigando» las políticas de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno central.

Podemos alerta a las fuerzas de izquierda del peligro de concurrir a las elecciones divididos

Tanto el PSOE regional, como Nueva Canarias y Podemos Canarias creen que las elecciones andaluzas tienen su propio registro territorial y unas circunstancias particulares que no cabe trasladar ni al conjunto del Estado ni al caso del Archipiélago, aunque reconocen que sí obliga a la izquierda a una reflexión sobre las tendencias de voto, la movilización de su electorado y, sobre todo, la necesidad de configurar espacios de unidad para «ilusionar» a sus votantes potenciales y rentabilizar esos apoyos en términos de escaños. Ven positivo que al menos la ultraderecha, que representa Vox, no vaya a entrar en el futuro gobierno andaluz, e insisten en que las particularidades de la política canaria deja sin efecto cualquier interpretación del 19-J en clave canaria.

PSOE: «Tenemos un líder fuerte»

«No ha sido un buen resultado para el PSOE ni para la izquierda en Andalucía y a partir de hoy toca arremangarse, hacer una reflexión profunda para tomar las riendas y hacer una labor de oposición para presentar una alternativa en estos cuatro años», asegura la secretaria de Organización de los socialistas canarios, Nina Fierro, quien subraya que las circunstancias en Canarias «son muy distintas». «Aquí somos gobierno en unas circunstancias muy difíciles después de mucho tiempo y la ciudadanía canaria percibe al PSOE como el partido de las soluciones y en eso vamos a seguir empeñándonos en lo que resta hasta las elecciones». En ese sentido Fierro apela a la capacidad de liderazgo del líder socialista y jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres: «nuestra principal misión es seguir dando respuesta a la ciudadanía y estamos convencidos de que consolidaremos los resultados de 2019».

NC: «Refrendo a los gobiernos»

Desde NC, su portavoz en el Parlamento de Canarias, Luis Campos, considera que «sí puede haber una extrapolación del 19-J a Canarias en el sentido de que en todas las elecciones salen refrendados los gobiernos, y en ese caso en Canarias saldría reforzado el actual Gobierno, así como la de los partidos que lo integran»; «En Canarias creo que nos dará oportunidad de reeditar el pacto de progreso”, apostilla el nacionalista.

Coalición cree que los andaluces han castigado con su voto las políticas de Pedro Sánchez

Podemos: «Hay que corregir los errores»

Para Podemos Canarias, otro de los integrantes del gobierno regional y uno de los que mayor retroceso sufre en Andalucía (de 15 a 7 escaños si se suman los de Ahora Andalucía y Por Andalucía) «estos resultados nos deben llevar a reflexionar sobre la necesidad de un proceso de unidad de la izquierda progresista», con el que hacer frente «al ciclo conservador en toda Europa que va más allá de la gestión». Con todo, su coordinadora general, Laura Fuentes, sostiene en Canarias «podemos aspirar a un nuevo gobierno de progreso» porque la gestión del pacto de las flores «es apoyada por la ciudadanía y hay buenos datos de cara a las próximas elecciones»; «lo de Andalucía debe servir a las fuerzas progresistas para reafirmarse en la idea de unidad y presentar planchas los más amplias y transformadoras posibles”, insiste en referencia, sin nombrarlo, a la intención del exdiputado Alberto Rodríguez, expulsado del Congreso, de conformar una formación de «obediencia regional». En ese sentido la parlamentaria María del Río advierte igualmente de que si en las elecciones en Canarias se va con un bloque dividido los resultados serán peores que en Andalucía.

PP: «Canarias se sumará a la ola»

El PP mira los resultados andaluces desde una óptica contraria. Su presidente regional, Manuel Domínguez, asegura que Moreno Bonilla «ha ganado gracias a la gestión, gracias a la moderación, y gracias a que se ha centrado en resolver los problemas de los ciudadanos, y no se ha despistado de cuál es su objetivo», e incide en que los populares isleños están «trabajando en el plan para gobernar porque desde hace ya algún tiempo se ha marcado el rumbo y se ha definido al PP de Canarias como la alternativa». El senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, no tiene dudas de que «Canarias va a seguir la ola nacional a favor del PP» y que su partido «va a ser decisivo en la conformación del próximo Gobierno en Canarias». Ramos no tiene dudas: el presidente de Canarias «sale tocado de estas elecciones»; «o Torres se separa de Pedro Sánchez, o le va a afectar, porque los españoles están votando también contra Sánchez».

«La sociedad española demanda un nuevo horizonte político y Canarias no quedará al margen» Manuel Domínguez - Presidente del PP en Canarias

En la misma idea incide el presidente del PP en las Islas. Para Manuel Domínguez los resultados en Andalucía son un «claro indicador de la apuesta por un nuevo horizonte político que demanda la sociedad española y Canarias no se quedará al margen». «El PP», señala, «está centrado en resolver los problemas de los ciudadanos y estamos siendo capaces de hacer oír nuestro proyecto sin estridencias. Nuestra apuesta se centra en la buena gestión, la sensatez y la moderación, tres pilares fundamentales para hacer desaparecer la incertidumbre y la constante agonía que marca la línea política y las actuaciones de los gobiernos de izquierda que dirigen nuestra Comunidad y el resto del país», subraya.

CC: «El PP pesca votos en el PSOE»

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, se felicita por el «freno en seco de la ultraderecha y de los populismos de izquierda» producido en Andalucía, donde creer que el «resultado estrepitoso» de los aledaños de Podemos afecta también a las expectativas del proyecto de Yolanda Díaz. «Se ha producido una mayor movilización del electorado del centro derecha, y el PSOE sufre un severo castigo en parte en respuesta a las políticas de Sánchez». El líder nacionalista cree que «al apoyo a la gestión de Moreno Bonilla y a su manera de hacer política más dialogante, se suma la oposición al Gobierno central y a la figura de Sánchez, que se ha empeñado en convertir las elecciones autonómicas en un juguete y lo que ha logrado es que se evidencia un cambio de ciclo».

Sobre la posible extrapolación del 19-J a Canarias, no ve riesgo de que el crecimiento del partido de Feijóo en Canarias sea a costa de CC porque, además del efecto de la desaparición de Cs, «de donde está pescando votos el PP es del PSOE».