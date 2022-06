El nuevo presidente del CES reconoce que "hay nubarrones en el horizonte de la economía"

El Consejo Económico y Social (CES) se constituyó esta mañana y los nuevos consejeros eligieron a José Carlos Francisco como nuevo presidente, en una votación que se terminó con diez votos a favor y ocho abstenciones de los sindicados UGT y CCOO y las asociaciones de consumidores y usuarios. El expresidente de la patronal de la provincia tinerfeña destacó que su elección para liderar este órgano se produjo por mayoría en una primera votación y aseguró que contará con el respaldo de quienes se abstuvieron a pesar de no contar con un consenso para su nombramiento. Francisco apuntó que "hay nubarrones en el horizonte de la economía, que no está siempre despejada, aunque también se ven claros". No obstante, subrayó que actualmente "las cosas no están tan mal", aunque la inflación, la subida de los tipos de interés, la deuda o el déficit "nos acechan".

