El Gobierno canario pone a trabajar al grupo de expertos que le asesora sobre la mediana

El Gobierno de Canarias reúne al grupo de expertos que le asesora para poner sobre la mesa de negociación de la frontera marítima con Marruecos los argumentos del Archipiélago. Según explicó el portavoz del Gobierno autonómico, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, este equipo ya se ha sentado para dotar al Ejecutivo de «razonamientos jurídicos, históricos, geológicos y administrativos» que les permitan defender sus propuestas en las mesas de diálogo con Rabat.

Las negociaciones sobre la mediana, apuntó Pérez, buscan garantizar una situación «jurídica, estable y sólida» para las Islas, a la vez que mantener unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos. Además, el portavoz del Gobierno destacó que entre sus objetivos también está hacer respetar los derechos y las competencias del Estatuto de Autonomía.

Pérez, como consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, representa a Canarias en la mesa bilateral de diálogo, junto al letrado del Parlamento regional, José Miguel Ruano. Ninguno de los dos estuvo presente en la reunión técnica que mantuvo el miércoles una delegación marroquí con varios representantes de España para fijar la agenda de las negociaciones, detallar los temas pendientes y diseñar una metodología para delimitar la frontera atlántica entre ambos países. Si bien Pérez destacó que estuvo en permanente contacto con los portavoces españoles.

El encuentro, detalló el consejero, «fue breve» y se acordó la redacción de un documento que recogerá el contenido de la reunión, aunque todavía se desconoce si se hará público. Quienes asistieron a este encuentro de trabajo, según Pérez, no llegaron a fijar un calendario de actuaciones y tampoco establecieron fecha para la próxima asamblea. «Nosotros no estaremos en todas las reuniones, solo en las que se nos requiera. No se trata de salir en la foto, sino de tener influencia en el grupo», concluyó Pérez.