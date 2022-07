Retocar el REF para poder materializar la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) en innovaciones tecnológicas y para propiciar la implantación de empresas de este sector en la Zona Especial Canaria (ZEC). Ese es el sentido de las dos enmiendas que el diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, ha presentado al Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas antes de dejar paso –el pasado jueves– a María Fernández (CC) en el Congreso de los Diputados.

La norma que se tramita en la Cámara Baja es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que la Administración del Estado canaliza los fondos de la Unión Europea (UE) para a superar la crisis económica derivada de la pandemia.

La actual redacción de los artículos enmendados impide materializar la RIC en aplicaciones informáticas, derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual que no se han creado en Canarias. Quevedo explicó que hoy es imposible adquirir una aplicación informática que mejore los procesos productivos de una empresa con cargo a la RIC, pero sí una placa solar o un vehículo de transporte que tampoco se han fabricado en el Archipiélago.

Los nacionalistas pretenden propiciar la generación de un ecosistema de talento en las Islas

El exdiputado de NC destacó que carece de importancia dónde se haya producido originariamente el activo, sino que se trata de que sean las Islas el escenario de la actividad económica y del incremento de la productividad.

Empresas tecnológicas

Lo mismo es aplicable a la instalación de empresas tecnológicas en la ZEC que transformen aplicaciones informáticas en Canarias (produciendo videojuegos y nuevos desarrollos de software, entre los principales) sin necesidad de que previamente hayan sido creados en Canarias.

En la actualidad una empresa de videojuegos que programa en las Islas la segunda parte de un producto previo concretado en otro lugar no tiene derecho a gozar de la ventaja de la baja tributación que brinda la ZEC.

Según Pedro Quevedo, las enmiendas promueven la instalación de empresas tecnológicas y la generación de un clúster que sirva de polo de atracción para empresas similares.

La propuesta de adición de los nuevos apartados 4 y 5 al artículo 31 permite a las empresas emergentes acceder a la ZEC, al terminar con la actual suspensión de la aplicación del régimen hasta cumplir unos requisitos de empleo e inversión. Entre estos, crear cinco o tres empleos en los seis primeros meses, y realizar una inversión de 50.000 euros o 100.000 euros, dependiendo de la isla, en los dos primeros años.

Las startups no generan beneficios en sus primeros años, lo que les impide establecerse en la ZEC y contribuir a la generación del ecosistema de talento que está llamado a sostener en gran parte el cambio de modelo económico que persigue Canarias. Además, una vez tienen un tamaño mayor, ya no pueden inscribirse por no ser de nueva creación, precisó Quevedo.