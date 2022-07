Enfado de Tenerife por una reunión de la presidencia de la UE en Gran Canaria

Canarias será una de las sedes de las reuniones y actos que se celebrarán con motivo de la presidencia española de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de 2023. Concretamente Las Palmas de Gran Canaria es una de las 25 urbes de todo el país propuestas por el Estado, lo que ha provocado el enfado del alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, por quedarse fuera y ha recordado que Canarias tiene dos capitales oficiales, por lo que Santa Cruz tiene tanto derecho como la capital grancanaria a albergar este tipo de encuentros. Tanto desde el Gobierno regional como desde el Ayuntamiento capitalino aseguran que la decisión de elegir a la ciudad como sede canaria de la presidencia comunitaria ha sido exclusivamente del Estado.

El comité organizador de la presidencia española de la UE ha propuesto 25 ciudades de todas las comunidades autónomas, lo que supone «un importante hito» en los trabajos de preparación con el objetivo, según Moncloa, «de acercar Europa a toda la ciudadanía y hacer visible a Europa y al mundo la riqueza y diversidad de nuestro país». Las comunidades autónomas han sido convocadas a finales de mes en el País Vasco para tratar los preparativos que tendrán que desarrollar las ciudades elegidas.

Román Rodríguez pide «no pelearnos entre nosotros» por la Agencia Europea del Turismo

Fuentes del Ejecutivo regional señalan que desde la Comunidad Autónoma se había trasladado el interés de contar con alguna de las actividades que se realizarán durante el semestre español al frente de la UE, a fin de realzar el papel de las Islas como región ultraperiférica junto al resto de las RUP. Pero la elección de la capital grancanaria ha sido una decisión del Gobierno central, según las instituciones canarias afectadas, y que ha comunicado directamente al Ejecutivo canario y al Ayuntamiento capitalino. El delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, destacó ayer que se celebrarán varias cumbres de ministros de determinados rangos y la capital grancanaria es una de las ciudades propuestas para ello. «Canarias es una tierra magnífica de acogida y en ciertos temas nos interesa estar presentes en la imagen que se dé durante la Presidencia española de la Unión Europea», agregó.

Las comunidades que cuentan con más ciudades propuestas son Andalucía con cuatro –Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada– y dos ciudades de Castilla-La Mancha –Toledo y Albacete–, Castilla y León –Valladolid y León–, Galicia –Santiago de Compostela y Vigo–, País Vasco –Bilbao y San Sebastián– y Cataluña –Barcelona y Tarragona–. Del resto de comunidades es una ciudad: Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Murcia, Pamplona, Santander, Zaragoza, Cáceres, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia.

La pugna entre ciudades e islas por una cita u organismo internacional también se ha producido en la propuesta de que Canarias se convierta en la sede de la futura Agencia Europea del Turismo. Los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura y el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ya se han propuesto, abriendo una disputa a la que ayer se refirió el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, en una comparecencia parlamentaria. En su opinión, las Islas harían bien en no «repartirse» la sede de la Agencia Europea de Turismo antes de «conquistar» dicho objetivo, y ha llamado «a no estar peleando entre nosotros» ocho años antes de que la UE tome la decisión.

Canarias cuenta para ser sede del nuevo organismo comunitario con el respaldo explícito del Gobierno español y de otras entidades como la patronal CEOE. Desde que se supo ha comenzado una pugna entre las islas más turísticas cuando ni siquiera hay presupuesto y estructura del nuevo organismo, que pretende unificar la política turística de la UE tras la sacudida que produjo en el sector la crisis del Covid. En este sentido, Román Rodríguez expresó que «haríamos bien en no repartirnos esto antes de conquistarlo» porque ya se verá cómo se resuelve la ubicación de la sede de la futura agencia europea, y reiteró que no es «muy útil» estar «peleando entre nosotros» antes de la decisión por lo que, bromeó, «igual apoyo al que no se proponga».

En este furor por acoger entidades y acontecimientos de alcance nacional e internacional también está la propuesta realizada desde los ámbitos científicos y las universidades canarias para que las Islas alberguen la nueva Agencia Espacial Española, un organismo cuya ubicación se decidirá el próximo año y que contará con un presupuesto de unos 4.500 millones de euros. En este caso el Archipiélago puja con otras comunidades que también han presentado sus propuestas como Teruel, Sevilla o León. Entre los hitos expuestos por Canarias para acoger esta nueva entidad figuran las comunicaciones desde la Estación Espacial de Maspalomas con la misión Apolo XI, por la que el hombre llegó a la luna en 1969; el lanzamiento del Minisat-01 desde un avión que despegó desde el aeropuerto de Gando en 1997 y las distintas iniciativas que lleva a cabo la Agencia Espacial Europea (ESA) en Tenerife y Lanzarote para entrenar a futuros astronautas.

Canarias también se propone para la Agencia Espacial Española y el Mundial de Fútbol

En el ámbito deportivo la opción de que España y Portugal puedan organizar el Mundial de Fútbol de 2030 ha abierto la posibilidad de que uno de los campos donde se celebren partidos mundialistas sea el de Gran Canaria y el Cabildo ya lo ha propuesto, lo que ha contado con el respaldo del Gobierno regional, que lo ha trasladado a la Federación Española de Fútbol. El próximo año se conocerá qué países organizarán el Mundial, donde también puja el cono sur de Sudamérica.