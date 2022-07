‘Gratis total’ para los trenes pero olvido del transporte en Canarias

El transporte en Canarias queda una vez más soslayado de los planes estatales para actuar sobre el precio del transporte. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunció hoy durante su discurso inicial en el debate sobre el estado de la nación una bonificación del 100% en los abonos de los trenes de cercanías y de media distancia operados por Renfe, la compañía ferroviaria estatal, durante cuatro meses a partir de septiembre. No contrapuso sin embargo ninguna iniciativa similar para el transporte aéreo y marítimo, con lo que Canarias queda así al margen de una de las medidas estrella con las que el Ejecutivo quiere hacer frente al incremento de precios por el coste de la energía y las materias primas.

El olvido es, además, según destacaron la mayoría de los diputados canarios en el Congreso, no solo para el transporte de pasajeros, también para el de mercancías, que soporta precios muy por encima de lo que las ayudas públicas compensa en aplicación del REF.

Así lo señaló por ejemplo la portavoz de CC, Ana Oramas, quien criticó que "esa bonificación del 100% del transporte ferroviario de cercanías a los canarios no nos afecta ni nos vale de nada. En estos momentos", subrayó la nacionalista «los fletes marítimos de entrada y salida de mercancías siguen sin recibir ninguna compensación porque se mantienen los precios de referencia antiguos pese a que han subido un 500%". Pero es que además, subrayó, "las conexiones aéreas con la Península alcanzan los 800 euros, 400 si se aplica la subvención para los residentes. Son precios insostenibles para quienes nos visitan y para los residentes que tengan o quieran desplazarse y que no pueden hacerlo en tren porque lamentablemente no tenemos en Canarias".

En la misma línea se manifestó la diputada por Las Palmas Meri Pita, ex de Unidas Podemos y actualmente adscrita al grupo Mixto, quien abogó, a modo de compensación, por planes de reducción de las tarifas aéreas para los usuarios del transporte en las Islas, sobre todo a través de la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) en conexiones entre Canarias y la Península.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, que asistió al debate desde la tribuna de invitados, también puso el énfasis en la, a su juicio, "total ausencia de medidas efectivas para paliar los efectos de la inflación en las Islas", y en concreto en materia de transportes, mientras que la diputada del PSOE Tamara Raya consideró que el conjunto de medidas anunciadas por Sánchez tiene incidencia en el Archipiélago, reseñando en todo caso que sí afecta en materia de transporte las ayudas al transporte urbano e interurbano.

Fondos europeos

Efectivamente, Sánchez confirmó ayer una medida ya avanzada con anterioridad para bonificar el 30% del coste del transporte público que depende las comunidades autónomas y corporaciones locales, reclamando a estas administraciones que incrementen por su cuenta esta subvención hasta alcanzar el 50 o el 60% del coste del billete. Los representantes de CC y el PP y la diputada Meri Pita también consideraron que el plan de ayuda a la transformación energética en Canarias (así como en Baleares) mencionado por Sánchez ya estaba aprobado en Consejo de Ministros hace varias semanas y no puede interpretarse como medida nueva que tenga que ver con la contención de la inflación, el leit motiv del discurso de Sánchez.

Esa medida implica una de implementación recursos para la transición energética, la mejora de la competitividad turística en Canarias, la biodiversidad marina y la preservación del litoral y de los recursos hídricos por un importe de 362,6 millones de euros, provenientes de los fondos europeos de recuperación y resiliencia Next Generation. Baleares recibirá para este plan 197 millones. «Canarias y Baleares serán territorios plenamente descarbonizados y sus energías 100 % renovables», afirmó Sánchez en su única referencia a las Islas. La diputada socialista Tamara Raya cree que se trata de «una medida de gran calado porque supone una apuesta por la descarbonización energética y convertir a los dos archipiélagos en territorios 100 % de producción renovable», mientras Pita recordaba que, frente a ese anuncio de Sánchez, el Gobierno «trata de colarnos las regasificadoras a través del real decreto de medidas de ayudas por la guerra».

Inmigración

Una de las cuestiones que más llamó la atención a los representantes canarios de los grupos no gubernamentales fue el absoluto silencio de Sánchez sobre la relaciones con Marruecos y el fenómeno migratorio, dos de los asuntos más candentes del debate político español de los últimos meses. «No es de recibo que no haya dicho nada sobre el hecho de que dos personas mueran al día intentando alcanzar nuestras costas», destacó Domínguez, al tiempo que Pita también echó de menos alguna referencias en relación con la negociación sobre la mediana marítima con Canarias.

La socialista Raya señala sin embargo que el fenómeno migratorio «es una preocupación que ha estado presente desde el principio” y destacó que ya se están notando las nuevas relaciones con Marruecos en el control de la llegada de pateras. Raya aseguró que el discurso de Sánchez “ha estado pegado a la realidad, reconociendo cual es la situación del país y de los ciudadanos y adoptando medidas para paliar los efectos de la inflación”. A su juicio, “son medidas muy positivas a parir de un reconocimiento de lo que está pasando, pero hay un mensaje positivo contra los discursos catastrofistas.

CC y PP: “Discurso decepcionante”

Oramas, sin embargo, calificó de “decepcionante y frustrante” la intervención del jefe del Ejecutivo “porque sus anuncios no van a afectar ni a la cesta de la compra, ni a la economía canaria, y tampoco hay nuevas medidas para la reconstrucción de La Palma, ni un compromiso con los sectores productivos de las Islas, ni hay herramientas para que los canarios luchemos contra la inflación”, y anunció por ello una intervención “muy contundente” en su turno de hoy desde la tribuna de oradores. Según ella, Sánchez “ha hecho dos anuncios de medidas fiscales que suman 3.500 millones y no sé como con eso va a pagar no solo los nuevos compromisos, sino la actualización de las pensiones”. Cree por ello que “está haciendo unos anuncios bajo el supuesto de que los actuales presupuestos se van a prorrogar”.

Manuel Domínguez afirmó que “no sabia si estaba escuchando al presidente del Gobierno de España o al candidato a la UE” y lamentó que “no haya enviado un mensaje de seguridad respecto al REF, que merece una mayor seguridad jurídica”. “Hay una directriz de partido de echar culpas a terceros, que también utiliza Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias, de escurrir el bulto y salgo absolutamente decepcionado porque una vez más no se ha considerado a nuestra tierra”.

Pita, por su lado, consideró que “las medidas para Canarias son inexistentes” y dijo que “todas la medidas que ha anunciado son bienvenidas, pero faltan medidas estructurales en un gobierno de progreso. Además, cree que tras ese discurso “se esconde el tema de la remilitarización de Europa” y mostró su preocupación porque “se habla de que vamos a tener que reducir el consumo energético e igual no vamos a poder bañarnos con agua caliente todos los días, ni encender el aire acondicionando”.