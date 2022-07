Madrid no bonificará el IRPF para La Palma pero se abre a ventajas fiscales

La resolución aprobada el jueves en el Congreso para bonificar en un 60% el IRPF (Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas) a los residentes en La Palma durante los próximos diez años ha abierto un debate hasta ahora impensable respecto al tipo de ayudas estatales que deben arbitrarse para tratar de reactivar económicamente la isla tras la crisis volcánica de septiembre del año pasado. La iniciativa de CC en el marco del debate sobre el estado de la nación, apoyada por todos los grupos pero con el voto en contra del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, deja ahora la pelota en el tejado del Ministerio de Hacienda y descoloca a los socialistas canarios, que se ven obligados a asumir las tesis del Ejecutivo central contraria a una rebaja fiscal universal como es el IRPF, y tratan de contraponer otra serie de medidas, también de tipo tributario, que prepara el equipo de la ministra María Jesús Montero.

Esa es la idea que trató ayer de difundir el presidente de Canarias y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, que no se pronunció directamente sobre si apoya o no la bonificación fiscal a los residentes en la isla durante una década a la que insta el Congreso ni si su gobierno aplicaría la medida en el tramo autonómico del impuesto, pero avanzó que el Estado contempla incluir en los presupuestos del próximo año otro tipo de fórmulas de carácter fiscal para ayudar a la reconstrucción. Torres recordó que lo aprobado en la Cámara Baja a través de una propuesta de resolución no es vinculante, sino que se trata de «una manifestación determinada» por parte de los grupos parlamentarios, y resaltó que «está fuera de toda duda el compromiso del Gobierno de España con La Palma». Añadió en todo caso que «lo importante es que esto se lleve al plano legislativo, que son los Presupuestos, y me costa que el Gobierno de España tiene sobre la mesa medidas para ayudar fiscalmente a la isla».

La desgravación propuesta por los nacionalistas supondría 370 euros más en la nómina

Queda en el aire hasta qué punto este elemento de debate pueda trasladarse a la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la Isla de La Palma que monitoriza y gestiona el plan de ayudas a los afectados por el volcán, y a los ayuntamientos, y que se reunirá en los próximas días, o al propio Comisionado Especial del Gobierno para la reconstrucción de la isla, Héctor Izquierdo, con el que este periódico trató ayer de contactar sin éxito. También podría abordarse en la Comisión Bilateral Canarias-Estado prevista para el próximo día 27 en la que se hace un repaso a las relaciones entre ambas administraciones y en la que se prevé firmar el traspaso de las competencias en Costas. El análisis de la situación podría meter en agenda el debate abierto sobre las ayudas fiscales.

Cabe señalar que la propuesta aprobada señala que la deducción se puede aplicar al tramo estatal del impuesto, pero implica la posibilidad de que esa deducción del 60% sea la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables.

Desde el grupo socialista en el Congreso se argumentaba el jueves, cuando intentó negociar con CC una enmienda a la propuesta nacionalista, que esa rebaja fiscal para todos los palmeros es «inviable técnicamente» por la dificultad de llevar a cabo la modificación legal a que obliga, y que además es injusta para con los afectados directamente por las consecuencia de la erupción volcánica. Además, señalan que es una medida que no se ha aplicado nunca en otro tipo de catástrofes y sentaría un precedente inasumible de cara al futuro.

CC, sin embargo, asegura que esa bonificación fiscal ya se aplica en Ceuta y Melilla, que es «para ayudar a reconstruir económicamente la isla», y que también beneficia a los afectados, que mantienen además las otras ayudas como perjudicados directamente.

La formación nacionalista calcula que esta deducción tiene un coste perfectamente asumible por la hacienda estatal, mientras que recelan de otras supuestas medidas fiscales que puedan incluirse en los presupuestos estatales de 2023. De hecho, creen que lo que va a proponer Hacienda será muy parecido a lo que el PSOE trató de pactar en el Congreso con su enmienda a la propuesta de resolución nacionalista, que rechazaron de plano porque no tenía nada que ver con el objetivo buscado.

Dicha enmienda proponía una «modificación legal» con efectos desde el 1 de enero de 2021, que permita «la no tributación de las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de las ayudas Posei concedidas a los plataneros de los municipios más afectados por el volcán, los de El Paso, Los Llanos, Tazacorte, Fuencaliente y Tiajarafe». La misma medida se aplicaría en el caso del Impuesto de Sociedades.

Críticas de CC al PSOE

CC salió ayer en tromba exigiendo la «aplicación inmediata» de lo aprobado por el Congreso. El secretario general de la formación, Fernando Clavijo, aseguró no entender «por qué el PSOE se niega a votar a favor de La Palma y de Canarias». «El mandato», subrayó «es claro y lo único que esperamos es que sean demócratas y que cumplan lo que la soberanía popular votó en el Congreso. Están en la obligación de cumplirlo».

El líder nacionalista señaló que «la iniciativa busca seguir dando respuestas a la situación excepcional que ha vivido la isla de La Palma los últimos meses» y apuntó directamente contra los presidentes del Gobierno central, Pedro Sánchez, y contra el propio Torres, al que acusó «dar órdenes a los diputados y diputadas socialistas canarias para que voten en contra de Canarias y, en este caso particular, de La Palma». Según Clavijo, Torres «defiende una cosa aquí y se rasga las vestiduras, pero a la hora de la verdad, el retrato final es que le importan más las siglas de su partido que Canarias o que la difícil situación de los palmeros y palmeras».

Por su parte, la secretaria insular de CC de La Palma y diputada regional Nieves Lady Barreto, cree que la medida representaría «una inyección económica» para los bolsillos de los palmeros y para la economía de la Isla. Aseguró que la pandemia y la erupción volcánica ha afectado al 83% del PIB de la Isla y precisamente la rebaja fiscal es una de las medidas que «llevamos poniendo sobre la mesa del Gobierno del Estado y del de Canarias desde hace meses, así como, otras necesarias para activar la economía y que no han sido atendidas». Insistió en que desde el primer momento «hemos recalcado que no solo hay que devolver el dinero perdido, sino poner en marcha medidas como incentivos fiscales y económicos para que la inversión se quede en La Palma y para que de verdad podamos generar actividad económica”. Barreto manifestó que con la medida aprobada ayer «un palmero con un sueldo medio podrá contar con 370 euros más de su nómina cada mes», por lo que insistió en la necesidad de que «se ponga en marcha cuanto antes».