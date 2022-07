Coalición Canaria (CC) defendió ayer que los canarios necesitan ser compensados, ya que no podrán beneficiarse de la medida estrella anunciada por el presidente Pedro Sánchez esta semana para combatir la inflación: la gratuidad de los trenes de cercanías. La formación nacionalista volvió a exigir una ayuda adicional para los isleños y que el Estado extienda también la gratuidad a los viajes en guagua en el caso de las Islas. Una iniciativa que, según estima el partido, apenas tendrá un coste de 30 millones de euros para las arcas del Estado, frente a los entre 200 y 500 millones que deberá desembolsar para subvencionar parte del transporte ferroviario en la Península a partir de septiembre y hasta final de año.

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, manifestó que es «de justicia» que en el Archipiélago se pueda aplicar alguna medida que facilite el transporte, ante la escalada que están sufriendo los precios de los carburantes. Un encarecimiento que podría agravarse tras el verano. «Cuando llegue el otoño la demanda de combustible será importante, lo que unido a una menor oferta va a producir una subida notable del precio», vaticinó. Y con medidas como la anunciada por el Gobierno central para el territorio peninsular «se quiere dar alternativa de transporte público» a los ciudadanos. Una opción más barata para realizar sus desplazamientos que también deberían tener quienes viven en Canarias.

El senador autonómico señaló que la gratuidad de las guaguas podría comenzar a aplicarse en un corto periodo de tiempo, ya que los cabildos pueden ponerla en marcha de manera inmediata y que luego el Estado les transfiera los fondos.

«Sánchez se ha olvidado por completo de Canarias», resaltó la diputada regional, Rosa Dávila, quien consideró escandaloso que durante el Debate del Estado de la Nacionalidad, el presidente del Gobierno argumentara que no ha incluido ninguna iniciativa adicional para las Islas, porque Canarias dispone ya de un 75% de descuento en el precio de los vuelos y billetes de barco. «Ese 75% está recogido en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) para salvar nuestra lejanía, no es contra la inflación», recalcó y por eso «le exigimos que la medida que se adopte en la Península se extienda a Canarias» con la subvención al 100% del precio de las guaguas y el tranvía. «No es de justicia que al Archipiélagos no se le de ni una sola alternativa y es vergonzoso el silencio del Gobierno socialista canario», valoró.