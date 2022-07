El mayor control político de la empresa del 112 fuerza la dimisión del gerente

Las aguas vuelven a bajar turbias en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), encargada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 (Cecoes). Esta semana se hace efectiva la renuncia del gerente de la sociedad mercantil, Elías Castro, por «razones profesionales» que no son otra cosa que desavenencias en la forma de gestionar la empresa con las directrices políticas de la cúpula, en la que participan las consejerías de Seguridad y Sanidad. Esta dimisión ha provocado que los directores de las diferentes divisiones que forman GSC –SUC, Cecoes 112 y la división económica– hayan enviado un escrito al presidente del Gobierno regional en el que manifiestan su total respaldo a la labor de Elías Castro.

Desde la óptica laboral, el comité de empresa de GSC amenaza con un preaviso de huelga en septiembre si el Gobierno no paga los atrasos que debe a la plantilla para recuperar el 5% que se le restó de los salarios en 2010. Los representantes de los trabajadores ganaron en los tribunales el derecho a que las nóminas se incrementen un 5% a partir de este año y a restituirles con carácter retroactivo lo perdido desde 2019. Las reuniones y compromisos por parte de la empresa y del Ejecutivo no se han cumplido y los sindicatos mayoritarios, CSIF y CCOO, advierten que no esperarán más allá de septiembre. Por otro lado, la sociedad sigue lastrada por la falta de personal que viene de los fuertes recortes realizados durante la crisis entre 2010 y 2014 y porque las nuevas demandas y el incremento de la población no han supuesto un incremento de la plantilla estructural, sino contrataciones temporales para hacer frente a la pandemia del Covid.

Elías Castro entró a dirigir la empresa GSC en marzo de 2020, justo en el inicio del confinamiento que provocó el Covid. La emergencia de la pandemia ocupó buena parte de la gestión, algo de lo que también se hacen eco los directivos que respaldan por escrito al aún gerente. De hecho, la decisión de crear la línea telefónica de atención e información por el Covid ocasionó graves problemas en la tesorería de la empresa, a la que se inyectó cuatro millones de euros extra para atender a las necesidades más perentorias de personal y medios. En 2021 Castro también tuvo que solicitar tres millones de euros más para evitar una nueva crisis financiera.

En los primeros meses de este año se acometió una remodelación del consejo de administración de GSC y se creó un nuevo órgano de gobierno más reducido denominado Comisión Ejecutiva formado por Alicia Álvarez, directora general de Modernización y Calidad de los Servicios; Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud; Gustavo de Armas, director general de Seguridad y Emergencias, y José Julián Isturitz, director general de Patrimonio y Contratación. De esta forma, a las consejerías de Administraciones Públicas y Sanidad también se unió Hacienda, ya que Isturitz está adscrito a este departamento y es cargo de confianza del vicepresidente Román Rodríguez. Poco tiempo después de crearse este núcleo duro en la sociedad mercantil fue cuando Elías Castro anunció su dimisión ya que vio reducidas sus competencias como gerente y se inició un mayor control sobre la gestión de contratación, gastos, recursos humanos, proyectos, etcétera. Castro se ha visto obligado a permanecer tres meses más por imposición de su contrato, periodo que se cumple este próximo fin de semana. La dirección de la empresa sacó en junio a concurso el puesto para seleccionar al nuevo gerente.

En su carta, los directivos de GSC destacan que con Castro «se ha generado un gran avance en la gestión de esta empresa», algo que no había pasado antes, pese a la escasez de recursos tanto materiales y humanos como de índole económico. Los directores del SUC, Cecoes y de la división económica advierten que existen nuevas tensiones de tesorería que no se han resuelto con una nueva partida y esperan que tanto el consejo de administración como la comisión ejecutiva tomen cartas en el asunto para evitar desviaciones que en anteriores etapas provocaron serios problemas.