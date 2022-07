Madrid mantiene las ayudas a las familias y empresas palmeras

A esta medida, que ya se aplicó en el año 2021, se añadirá nueva partida de 6,5 millones de euros para ayudar a la compra de enseres a las familias afectadas y la prórroga de la moratoria en el pago de hipotecas, alargando el plazo otros seis meses más. Ahora también se incluyen los vecinos que no pueden acceder a sus casas en las zonas de Puerto Naos y La Bombilla debido a la existencia de gases incompatibles con la vida humana.

La aprobación por parte del Congreso de los Diputados de una exención del 60% en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) generó diferencias entre los participantes de la Comisión Mixta de reconstrucción de La Palma, en la que las diferentes administraciones mostraron sus discrepancias sobre su estudio y aplicación.

Desde la exigencia del alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez (CC), de que se acate ese mandato de la Cámara Baja, con el apoyo del presidente del Cabildo del PP, Mariano Hernández Zapata, a las diferentes posturas planteadas por los representantes del PSOE, con un presidente regional, Ángel Víctor Torres, tajante en su negativa por considerar la medida injusta, a la más comedida del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien hizo hincapié en que la medida será estudiada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El encargado de sacar el asunto en el seno de la Comisión Mixta fue el también secretario de Organización de CC en La Palma, Sergio Rodríguez, quien exigió que el Gobierno cumpla cuanto antes con el acuerdo adoptado por el Congreso de rebajar el 60% del IRPF a las personas que residan en La Palma. Recalcando que «ha echado en falta en la comisión el apoyo del Cabildo y del Gobierno de Canarias ante una reivindicación tan justa y tan necesaria para la recuperación de la economía de la isla».

Sin embargo, en la posterior comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente palmero, Hernández Zapata, si fue más claro al recalcar que apoyará cualquier exención fiscal que tenga como beneficiaria a la isla. Refiriéndose también a su propuesta para una fiscalidad ventajosa para las empresas que quieran invertir en La Palma, poniendo el foco en el turismo, «sobre todo por la falta de camas que tenemos», dijo.

Sin embargo, Ángel Víctor Torres se mostró totalmente en contra de la propuesta de rebaja del IRPF, apostando por las ayudas directas y bonificaciones fiscales a los afectados. Se refirió para ello al acuerdo de Gobierno en Canarias, aludiendo a que en el punto siete del mismo se especifica que la fiscalidad tiene que ser «justa y progresiva», por lo que «los que más tienen, son los que más pagan». Para Torres, la rebaja del IRPF «no llega a toda la sociedad», refiriéndose a que «dos tercios de la población no tendrían deducción».

Por último, Félix Bolaños fue más cauto al explicar que «el Gobierno va a estudiar todas las resoluciones aprobadas en el Debate del Estado de la Nación para ver si con coherentes con la política general», añadiendo que «el compromiso es indudable con la Isla, con ayudas también en materia fiscal.

Ángel Vítor Torres recalcó que el documento del plan de reconstrucción está prácticamente diseñado tras un trabajo desarrollado durante meses y con más de 50 reuniones realizadas con colectivos y afectados. En esa labor, dijo que se han identificado suelos para poder ser ocupados, destacando que «los que tienen más de 30 metros de lava tardarán años en recuperarse» por lo que «hay que ir a cotas de cinco metros, en las zonas más alejadas del volcán». También adelantó que «la voluntad es que antes de que termine el año se puedan tener los decretos Ley para poder contar con ese documento de reconstrucción participado», señaló.

En esa línea, el ministro Bolaños hizo hincapié en que con el planeamiento urbanístico se conseguirá que la isla «sea un ejemplo de territorio sostenible». Para ello, añadió que el trabajo está «muy bien encauzado».

Reparto solidario en El Paso

El Ayuntamiento de El Paso inicia la entrega de un tercer reparto de ayudas provenientes de las donaciones recibidas por la corporación. Se distribuirán en esta tercera tanda 403.000 euros entre familias que han perdido su primera vivienda y evacuadas que conservan su casa pero que aún no han podido regresar a ella. Queda aún un fondo para atender la posibilidad de que haya familias que aún puedan inscribirse en el registro municipal como afectadas. Al igual que en convocatorias anteriores, las personas que estén inscritas en el registro municipal de afectados no tienen que aportar ninguna solicitud ni documentación para recibir esta ayuda. El Consistorio mantiene abierta la posibilidad de que se inscriban en el citado registro las personas que, considerándose afectadas por la erupción volcánica, aún no lo hayan hecho. Las ayudas oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros para las familias que perdieron su vivienda habitual, dependiendo del número de miembros. En el caso de los desplazados, las ayudas oscilarán entre los 800 y los 1.500 euros dependiendo, igualmente, del número de miembros de la unidad familiar. | R. P.