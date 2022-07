Dávila (CC): "Canarias no puede permitirse un consejero Hacienda que no rinde cuentas" La diputada del Grupo Nacionalista recrimina a Román Rodríguez "la incongruencia" de que Nueva Canarias no presente sus cuentas y Haciende actúe cuando "un currante" no presenta el IRPF o un autónomo no liquida el IGIC