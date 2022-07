Diputados y senadores silencian sus encuentros con los ‘lobbies’

Una normativa laxa y poco concreta, que además no establece sanciones para sus incumplidores, permite que la mayoría de los diputados y senadores españoles no registren en los portales de transparencia de las instituciones sus actividades no oficiales. Los parlamentarios van entrando poco a poco en la dinámica de abrir sus agendas políticas a la ciudadanía, pero todavía están lejos de mostrar abiertamente y con registro oficial las reuniones y contactos que mantienen con los llamados «grupos de interés» que buscan trasladar a las cámaras legislativas sus postulados o reclamaciones, para reflejarlas en las normas sobre las que los parlamentarios tienen la última palabra.

