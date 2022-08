Como el turrón por Navidad, pero en esta ocasión en pleno verano y por vacaciones. Una vez más, el presidente del Gobierno de España no falta a su cita veraniega con la isla canaria de Lanzarote y acude en sus fechas también habituales, la primera semana de agosto. Este es el sexto viaje, conocido, a la isla Conejera. Sería el séptimo si en el 2019 no hubiese vivido dos votaciones fallidas durante su investidura en el Congreso que no le permitió realizar su tradicional viaje al no conseguir los apoyos suficientes para presidir el Ejecutivo.