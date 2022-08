Frente canario para que la bonificación estatal a guaguas y tranvía sea del 100%

Podemos, CC, PP, y alcaldes como el de Santa Cruz de Tenerife o La Laguna reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que bonifique al 100% el servicio de guaguas y el tranvía en Canarias, como lo va a hacer en Baleares y la Península con los trenes. Consideran insuficiente la subvención del 50% anunciada por el presidente del Gobierno de España para estos servicios de transporte en las Islas a partir del 1 de septiembre y hasta final del año.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado lunes el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte que, entre otras acciones, articula la gratuidad de los servicios de cercanías, rodalies y Media Distancia convencional entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, tal y como anunció Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación. De acuerdo con esta medida, que se enmarca en el plan de ahorro energético y descuentos al transporte público, el Gobierno bonificará el 100% del transporte ferroviario en Baleares y aumentará del 30% al 50% la bonificación de las guaguas en Canarias.

El secretario general de Coalición Canaria y senador, Fernando Clavijo, consideró una «burla» esta propuesta. «Los canarios somos igual de ciudadanos que el resto de los españoles», asevera, por lo que no entiende por qué los peninsulares no tienen que pagar por los trenes y los canarios sí lo tienen que hacer por usar las guaguas.

Clavijo pide que se haga una enmienda o se modifique el decreto para que las guaguas, que «son los trenes de cercanía» de los canarios, sean gratis. Asimismo, lamenta que el Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, «agache la cabeza» y no defienda a las islas porque «debe ser que está de vacaciones». Clavijo afirma que «están a tiempo de corregir el error», si bien admite que le asombra el silencio del Gobierno canario y no pida gratuidad para las guaguas al menos hasta diciembre para fomentar el uso del transporte público y ante el aumento del coste del combustible.

Al respecto el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, expresó ayer que les «satisface» que Sánchez haya tenido en cuenta a Canarias en el aumento al 50% en las bonificaciones para las guaguas, y espera que se incluya el tranvía también en estas ayudas. Reconoció que en un principio el Gobierno de España solo contemplaba los trenes, pero ahora ha incluido las guaguas de las Islas. Sobre el incremento de la bonificación al 100% no quiso manifestarse sino celebrar que, al menos, Canarias ya llega al 50%.

No piensa lo mismo Podemos, su socio en el Gobierno canario. La formación morada reclamó ayer nuevamente la gratuidad del transporte público en las islas exigiendo la equiparación de las bonificaciones a las del resto de territorios nacionales. La dirección del partido considera que el 50% que anunció el presidente del Gobierno del Estado es «insuficiente y sitúa a Canarias en clara desventaja frente al resto del territorio».

Podemos Canarias señala que «la gratuidad del transporte debe llegar también a Canarias». «El respeto a la realidad insular y la apuesta por la sostenibilidad no pueden aplicarse de forma selectiva», censura Laura Fuentes, coordinadora de Podemos Canarias.

Los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, José Manuel Bermúdez (CC) y Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), respectivamente, reivindican también el transporte gratuito en guagua y en tranvía para las islas. El regidor chicharrero, el nacionalista José Manuel Bermúdez, fue de los primeros cargos públicos que levantó la voz para reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez lo mismo que concede al resto de regiones del país: la gratuidad del transporte público. Y, en particular, del tranvía que, en el fondo, no es más que una variante del tren a menor escala. Es más, Bermúdez considera «inconcebible» que el Gobierno central no haya incluido el tranvía metropolitano de Tenerife en una medida de la que en el resto del país se beneficiarán los usuarios habituales de los trenes de cercanías. «Por supuesto que habría que aplicarlo también al tranvía», subrayó ayer.

En la misma sintonía, su homólogo de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, trasladó al presidente del Cabildo, Pedro Martín, la necesidad de iniciar las gestiones oportunas ante el Gobierno de Canarias, Ministerio de Transporte y Presidencia del Gobierno de España para que los vecinos puedan disfrutar de las mismas ayudas.

Para la portavoz del PP en Canarias y alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, el plan de ahorro energético propuesto por Sánchez es en sí mismo una «burla» y contiene medidas ineficaces como el apagado de las luces de los escaparates a las 10 de la noche y en los monumentos públicos, o como no bajar la temperatura en el interior de edificios públicos, restauración hoteles o cines por debajo de 27 grados.

«Eso sirve para Madrid pero no para la realidad de Canarias», indica, y supone «trivializar un problema serio» . A su juicio, el presidente se tenía que haber sentado con todas las partes y formular propuestas serias basadas en las renovables y medidas contundentes de apoyo.

El alcalde de Teror, el popular, Sergio Nuez, también considera que las medidas no son válidas y mejor hubieran dado ayudas a los empresarios para ahorro energético. En su caso, piensa dejar las luces del Ayuntamiento encendidas por la noche porque ha invertido en placas solares y bombillas led.