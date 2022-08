Sánchez versus Zapatero

Políticos, socialistas y conocedores de la Moncloa. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, comparten muchas cosas, y una de ellas es su interés por veranear en Lanzarote. Lo cierto es que ambos se encuentran ahora disfrutando de la isla volcánica, pero de dos formas muy diferentes. Mientras el jefe del Ejecutivo pasa la mayor parte de sus vacaciones encerrado sin dejarse ver en la residencia de La Mareta –ubicada en la costa de Teguise– el expresidente hace uso de su vivienda junto a la playa de Famara sin miedo a ser reconocido.

«Cuando viene Sánchez es imposible verle el pelo, en cambio a Zapatero me lo he cruzado más de una vez en la playa y es muy majo», afirma Amalia Martín, una vecina de Famara, quien asegura que muchos famosos eligen esa zona de la isla por la tranquilidad. «Aquí no les molestamos si los reconocemos, la gente es muy discreta y va mucho a su bola», asegura la joven. Lo cierto es que los vecinos de las calles de La Caleta solo tienen palabras positivas hacia su vecino, el expresidente. «Nunca ha habido ningún problema con él, es uno más en el pueblo», añade Carmen López, residente en la zona.

Sánchez llegó el miércoles a Lanzarote y hasta el momento se sabe muy poco de su paso por la isla. De La Mareta entran y salen coches continuamente, pero no hay ni rastro de la familia Sánchez. Ni siquiera se les ha visto dándose un baño en la costa junto a la casa, como ocurrió en veranos y navidades anteriores. El secretismo este año es mayor y a los perros de la familia son los únicos a los que se les ha visto el pelo. Cada vez que se abrió ayer la puerta de La Mareta pudo apreciarse a los animales jugando animados con varios miembros del cuerpo de seguridad desplegado allí.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron el miércoles que el presidente aprovechará las mañanas de sus vacaciones para practicar deporte y las tardes las dedicará a la lectura. El líder del Ejecutivo se trasladará durante las primeras horas de la mañana en coche hasta una zona discreta donde poder montar en bicicleta para evitar ser visto. En cambio Zapatero sale a correr por la zona en la que vive y es habitual verlo por las mañanas haciendo deporte cerca del complejo en Famara y en la misma playa.

«Cuando viene Sánchez nunca sale ni a comer ni a cenar fuera», afirma una fuente cercana a la familia. El presidente prefiere disfrutar de las comodidades de La Mareta que cuenta con piscina privada, pista de tenis, cancha de baloncesto y entrada al mar. Todo lo contrario ocurre con Zapatero, a quien es frecuente ver en comercios y locales de la zona donde reside. «Viene mucho a comer, es un cliente más y se comporta como tal», reconoce Pedro Nolla, dueño del restaurante El Risco, uno de los preferidos del expresidente.

«Es muy sencillo, siempre consume productos de la tierra, tiene muy buen gusto», afirma el hostelero conejero entre risas. Las fuentes cercanas a Sánchez explican que, aunque no salga de la residencia, el presidente también prefiere consumir «alimentos de kilómetro cero y pescado local» cuando visita la isla.

Sánchez acaba de empezar sus vacaciones y se espera que esté en Lanzarote durante 20 días. Si el hermetismo que se ha dado hasta el momento se prolonga, las imágenes del presidente en la isla volcánica se reducirán a las visitas oficiales. La primera se producirá el próximo domingo en el encuentro programado entre el jefe del Ejecutivo y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, en el Cabildo de Lanzarote. Sánchez también saldrá de La Mareta para visitar La Palma, aunque todavía se desconoce la fecha.

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero eligen Lanzarote para pasar sus vacaciones. En la foto de la izquierda los dos perros del presidente, ayer, en La Mareta. Sobre estas líneas, la playa de Famara, en la que Zapatero practica deporte durante sus días de descanso. |