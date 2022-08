El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se ha mostrado contundente en su reclamación de que la bonificación al transporte público de pasajeros en las isla sea bonificado al 100%, al igual que los trenes en la Península. “No puede ser que a Canarias se le trate distinto y en negativo. No pueder ser que no se atienda las necesidades de nuestra tierra. No puede ser que cuando se bonifica el transporte público de viajeros, se deje fuera a esta tierra porque no dispone de trenes”, ha asegurado.

Morales ha hecho estas declaraciones después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya confirmado en rueda de prensa en Lanzarote que la bonificación a las guaguas y al tranvía en Canarias se mantendrá en el 50% frente al 100% de subvención que van a recibir los trenes en la Península. En este sentido también considera inadmisible que “se relacione esta situación con la bonificación del 75% transporte aéreo y marítimo, conseguida en una negociación dentro del marco del Régimen Económico y Fiscal. Eso no se puede negociar. Es así. Y no tiene nada que ver con que se bonifique el transporte público”. Asimismo el presidente insular ha calificado de inaceptable que se intente derivar esa responsabilidad hacia los ayuntamientos y hacia los cabildos. “Los ayuntamientos, los cabildos, hacemos un esfuerzo importante dentro de nuestras competencias para abaratar el coste del transporte público. De hecho en Gran Canaria ha habido un aumento del 329% en los últimos cinco años en la bonificación al transporte insular” ha explicado. Por último Morales cree que “si hacen falta trenes para que se subvencione el 100% del transporte público, entonces el Gobierno podría financiar el transporte guiado en la isla y de esa manera estaremos en condiciones de equipararnos con el resto de los sistemas de transporte del territorio insular”.