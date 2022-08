Crítica general al «extremismo» de Román Rodríguez al hablar de demografía

Evitar los extremismos y esperar a la opinión de los expertos para buscar soluciones. Son las dos ideas que comparten la mayoría de los grupos políticos del Parlamento de Canarias cuando se trata de analizar el impacto demográfico en las Islas que tanto preocupa al vicepresidente del Gobierno y presidente de NC, Román Rodríguez. «Desmesurado y barbaridad insostenible» fueron algunos de los términos que utilizó el miércoles el también consejero de Hacienda para volver a hablar del tema. Algo que no ha gustado a algunos de sus compañeros parlamentarios que no entienden «tanto dramatismo» cuando está previsto que en septiembre comience una comisión que precisamente se encargará de analizar estas cuestiones. Y en esta ocasión las críticas no solo vienen por parte de la oposición, tampoco ha gustado el drama entre algunos de sus socios de Gobierno. «Tenemos que alejarnos de discursos dramáticos y apocalípticos», apuntó ayer la portavoz del PSOE en el Parlamento, Nayra Alemán, quién aseguró que el mensaje debe centrarse en «concienciar a la gente para que se haga un uso adecuado de los recursos».

El presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, fue más allá al afirmar que las declaraciones del vicepresidentes resultan «temerarias» ya que pueden llevar a la «confusión» de los ciudadanos. «Sin datos concluyentes no se debe hablar tan libremente de un tema», denunció el líder popular, quien dejó caer que las palabras de Rodríguez se producen para «quitar el foco a las polémicas de su partido». Tanto Domínguez como Alemán insistieron en la necesidad de escuchar a los «expertos que acudirán» a la comisión antes de poder hablar de conclusiones y soluciones. A pesar de sus diferencias políticas ambos portavoces también compartieron la importancia de analizar el reto demográfico desde las diferentes islas ya que «unas se enfrentan a la superpoblación mientras otras se vacían». También se mantuvo prudente el portavoz de CC en el Parlamento canario, José Miguel Barragán, quien reclamó a Rodríguez «alejarse de extremismos que asustan a la población». El nacionalista reconoció que su partido acudirá a la comisión con la mente abierta ante cualquier propuesta y con ganas de llegar a un consenso ya que, según sus palabras, la cuestión requiere un «análisis serio y riguroso» y no «una batalla de criterios políticos». Las propuestas de Podemos también llegarán tras la celebración de la comisión. «Queremos tener datos para empezar a hablar de medidas», aclaró ayer el portavoz del partido en la Cámara regional, Manuel Marrero, que lo que sí dejó claro es que la formación planteará su preocupación por «el turismo de masas y su impacto en el territorio». «Tenemos que establecer límites en el modelo que tenemos actualmente porque lo que existe ahora es insostenible», puntualizó. Domínguez, por su parte, rechazó ayer esta última idea que defiende de Podemos. «Las decisiones que se tomen en relación al reto demográfico no pueden afectar al principal sector económico de las Islas, nuestro modelo está perfectamente definido y eso tiene que quedar claro», apuntó.