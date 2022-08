La Cámara constituye la comisión de estudio del reto demográfico

En el último periodo de sesiones del Parlamento se van a constituir dos nuevas comisiones de estudio que se suman a las dos que ya están funcionando en la actualidad, lo que supone la primera vez que la Cámara contará al mismo tiempo con cuatro comisiones de estudio, ya que lo normal hasta ahora eran dos a la vez.

Actualmente están en marcha las comisiones de estudios relativas a inmigración y a la reconstrucción de la isla de La Palma. Las comisiones que se constituirán cuando se inicie el periodo de sesiones a partir de septiembre son la del reto demográfico y la situación de la actividad física y del deporte en Canarias. La comisión sobre el crecimiento de la población y el reto demográfico ha sido una propuesta que ha terminado siendo aprobada por todos los grupos y que, en un primer momento, se estaba dando por hecho que no daba tiempo de crearla esta legislatura. Sin embargo, los grupos han acordado su constitución y comenzar los trabajos y no esperar al nuevo Parlamento, que no se constituirá hasta junio del año que viene pero que, en la práctica, no empezará a trabajar a pleno rendimiento hasta dentro de un año.

En las comisiones de estudio los grupos parlamentarios convocan a expertos y estudiosos de las materias que se estén tratando con el fin de exponer y aclarar las dudas de los grupos y después emitir unas conclusiones que se pueden llevar o no a la actividad legislativa, siempre y cuando haya voluntad política por parte del Ejecutivo de cada momento.

La comisión del reto demográfico es, sin duda, una de las más importantes constituidas hasta ahora ya que el debate sobre el control poblacional está de nuevo sobre la mesa.