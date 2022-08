Más de 240.000 canarios viajan desde hoy en guagua por la mitad de precio

Más de 240.000 canarios que compran mensualmente algunas de las modalidades de bonos para viajar en guagua en las Islas pagan desde hoy la mitad del precio vigente hasta ahora con la entrada en vigor de la bonificación del 50%, impulsada por el Gobierno central y que se extenderá hasta el 31 de diciembre. Las primeras estimaciones realizadas por los cabildos son que esta medida puede incrementar el número de nuevos usuarios del transporte entre las 15.000 y 20.000 personas más. Estas cifras iniciales están a expensas del impacto en aquellos sectores de la población donde se va a ofrecer la gratuidad de los viajes con fondos propios de las corporaciones insulares, caso de los trabajadores en Lanzarote, los estudiantes en Fuerteventura o todos los usuarios de los bonos en La Palma.

El número de viajeros que utilizan el transporte público en Canarias se ha incrementado de forma notable en los últimos años. En el año 2019, antes de la pandemia, hubo más de 45 millones de viajeros, lo que da idea del volumen de personas que mueven las empresas del transporte en las siete islas. Por ejemplo la empresa Global, que cubre los trayectos en Gran Canaria, trasladó entre enero y julio de este año a 11,4 millones de viajeros con bonos, además de 4,7 millones que utilizaron el pago directo, precio que no está cubierto por el descuento del 50% ya que se trata de una medida que va destinada a los usuarios más asiduos de las guaguas que utilizan los bonos mensuales recurrentes: bono residente canario, bono joven y bonos de los grupos vulnerables como jubilados, discapacitados o desempleados.

La isla con más usuarios de los bonos es Gran Canaria con unos 150.000. Con la aplicación de las nuevas tarifas se espera un incremento del 5% en el número de bonos de tarifa plana, según las estimaciones del Cabildo de Gran Canaria, que presume de haber bajado el precio del transporte en la Isla un 78% en los últimos siete años con el incremento de las partidas de la Corporación insular destinadas a este fin, junto a las ayudas procedentes de la Comunidad Autónoma y del Gobierno central.

El vicepresidente y consejero de Transportes de la Corporación grancanaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, asegura que Gran Canaria «tiene una de las tarifas de transporte público más económicas de Canarias y de España, cualquier grancanario puede realizar todos los viajes que desee por la Isla por menos de un euro al día». La bonificación de los tres principales bonos supondrá que el de residente canario costará desde hoy 14 euros, el de los jóvenes 10 euros y el bono oro 10 euros.

En Tenerife son unos 50.000 los usuarios habituales que compran bonos mensuales y el Cabildo tinerfeño estima que el nuevo descuento puede suponer un incremento de hasta el 15% en nuevos usuarios. Los bonos más utilizados se quedan en 19 euros el residente canario y en 15 euros las tarifas de jóvenes, mayores y discapacitados. Para el tranvía el bono de cinco viajes cuesta desde hoy 2,50 euros, según la Corporación tinerfeña.

En el resto de las islas el número de usuarios varía en función de la población y los trayectos que cubren las empresas del transporte. En Lanzarote y Fuerteventura sus cabildos están a la expectativa de la respuesta de los usuarios tanto los habituales como los que se añadan a las ventajas que se van a ofrecer en estas islas a los trabajadores y estudiantes. En Lanzarote aquellos usuarios del bono residente que justifiquen el traslado en guagua a sus puestos de trabajo tendrán que realizar una gestión para adquirir el derecho que viajar gratis en los próximos cuatro meses, mientras que en Fuerteventura serán los jóvenes los que podrán usar la guagua sin coste alguno para trasladarse a los centros educativos. Los bonos residentes costarán desde hoy 10 euros en las dos islas orientales.

Aplicación automática

La entrada en vigor de esta iniciativa no supondrá para lo usuarios que utilizan los bonos mensuales ningún tipo de trámite extra. Tanto los cabildos como las empresas del transporte insisten en que los nuevos precios entran automáticamente en vigor y cuando se use la guagua o se compre un bono ya estarán incluidos los nuevos precios. De esta forma, la aplicación será automática cuando los usuarios vayan a adquirir o a renovar los bonos a partir de hoy. Eso sí, tanto el pago directo como aquellos bonos que no son recurrentes en el uso habitual de la población seguirán al mismo precio y no les afecta el descuento.

Mientras que en Lanzarote aquellos usuarios que quieran viajar gratis tendrán que justificarlo, en La Palma, cuyo cabildo ha dado el paso de ofrecer la gratuidad a toda la población que adquiera el bono residente, no tendrán que hacerse ningún tipo de gestión y las nuevas modalidades también serán automáticas desde hoy.

En el caso de La Gomera y del Hierro una buena parte de la población de ambas islas ya están bonificadas al 100% porque los cabildos sufragan los viajes en guagua de mayores y jubilados, estudiantes, familias numerosas, discapacitados y familias con escasos recursos económicos.

En función de cómo discurra el impacto de esta medida entre la población y de la evolución de la inflación el descuento del 50% podría prorrogarse en 2023. Ayer el Cabildo de Tenerife reiteró su propuesta de disponer de más fondos el próximo año para llegar al 34% de la subvención y que el resto de administraciones también pongan fondos para mantener el 50% el próximo año.