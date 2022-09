Las colas invaden las estaciones de guaguas en el primer día de aplicación del descuento del 50% en los bonos

El reloj marcaba las nueve de la mañana y la misma escena ya se repetía en las estaciones de guagua de la capital grancanaria: colas de gente en busca del descuento del 50% en los bonos de transporte. A la aglomeración que suele generar el primer día de septiembre se le unió esta mañana la expectación de los usuarios por estrenar la bonificación impulsada por el Gobierno central y que se extenderá hasta el 31 de diciembre. Cuando se trata de ahorrar, el tiempo de espera no importa.

Y si no que se lo pregunten a Carlos Martínez, que hoy cargó por primera vez su bono residente en el Intercambiador del Parque Santa Catalina a primer hora. Hasta el momento utilizaba el coche para moverse por la isla, pero la subida de precios llevó a Carlos a dejar el vehículo aparcado y optar por el transporte público. Y no se arrepiente de la decisión, ya que se le ha relajado hasta la cara. "Soy más feliz, mis compañeros de trabajo me preguntan cuál es la clave y la respuesta es sencilla: cojo la guagua", explicó esta mañana Martínez entre risas mientras esperaba su turno en la cola.

El canario aprovechó el descuento para conseguir su bono mensual por 14 euros. "Después de analizarlo y meditarlo durante mucho tiempo no vi otra salida", reconoció Martínez, quien lleva meses experimentando como sus facturas aumentan por la subida de precios generalizada. "Solo hay que ir a un supermercado para darse cuenta de que todo ha subido más de un 25% y no hay economía familiar que aguante eso", aclaró.

Pino y Rosa María Rodríguez tampoco quisieron perderse el estreno del descuento. Las dos acudieron esta mañana desde primera hora a la Estación de guaguas San Telmo para recargar su bono oro. Antes utilizaban el de diez viaje, pero con la bonificación les sale mucho más rentable utilizar el bono reservado para mayores de 65 años. "He pasado de pagar casi 40 euros mensuales a 10, no hay color", aclaró Rosa María sobre sus nuevos gastos. Las dos señoras no pudieron evitar demostrar la alegría por el ahorro y ya en cola se les escapaba una sonrisa de oreja a oreja. "No vamos a parar, vamos a exprimir el bono y viajar por toda la isla como locas", reconoció Pino esta mañana.