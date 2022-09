El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado hoy que las cuatro formaciones políticas que conforman el llamado 'pacto de las flores' hayan sabido "minimizar" las "diferencias" que han surgido en estos "años difíciles", y ha garantizado que el gobierno agotará la legislatura.

En sendas entrevistas en Cope y la Cadena Ser, Torres ha hecho hincapié en la importancia de que el Gobierno autonómico lleve aprobados tres presupuestos y se disponga a presentar los cuartos.

Más si se tiene en cuenta que esta comunidad "está acostumbrada a que a los dos, tres años, tengamos crisis económicas, cambios de socios, ruptura de gobierno, e incluso alguna vez mociones de censura".

"Ha sido bueno que en estos años difíciles cuatro partidos políticos hayan sido capaces de -a pesar - todas las diferencias que han surgido, minimizarlas por el bien común de la comunidad", ha aseverado.

Ángel Víctor Torres ha insistido en que el actual Gobierno dejará una Canarias mejor que la que se encontró en 2019, tanto en derechos sociales como en educación, sanidad o empleo, y ha proclamado que las leyes de renta ciudadana y de cambio climático serán "dos de las grandes herencias" que dejará el 'Pacto de las flores'.

Ha reconocido que "todo es mejorable, sin duda", pero ha insistido en echar la vista atrás y recordar que en mayo de 2019 Canarias estaba "en los últimos lugares" en el informe PISA de educación, venía ocupando desde 2008 "el farolillo rojo" en Dependencia y era de las comunidades con mayores tasas de desempleo y desigualdad social.

Ahora, ha proseguido el presidente canario, esta comunidad "lidera la generación de empleo" y las altas en la Seguridad Social, y viene de formalizar 1.500 adscripciones nuevas al sistema de Dependencia en un solo mes.

En su paso por ambas emisoras, el presidente de Canarias se ha referido también a la petición insistente de los grupos de la oposición de una rebaja de los impuestos.

Al respecto, Ángel Víctor Torres ha afeado a estas formaciones que cuando están en la oposición y hacen este planteamiento "consiguen el beneplácito de los ciudadanos", porque "si eliminamos impuestos todo el mundo saldría en manifestación a celebrar la fiesta".

"Pero hay que ser coherentes, responsables", ha añadido, en alusión a quienes "en la oposición dicen que bajan impuestos y cuando gobiernan los suben".

En todo caso, Torres se ha mostrado proclive a "tocar determinados impuestos", pero no a una bajada generalizada de los mismos, porque con ello no se consigue que "el producto no baje de precio", porque el impuesto es "un porcentaje menor" y esa medida "no va a generar economía".

"Hay quienes dicen que hay que bajar el impuesto de la luz, y no podemos, porque mucha gente no sabe que estamos en un 0% de IGIC todas las familias que consumen menos de 10 megavatios. Los que consumen más son empresas, que pagan un 3% frente a lo que han pagado en el resto de España, hasta el 21%", ha recalcado.

Más que "tocar" impuestos, Torres considera prioritario lanzar líneas de ayudas directas al IBI, ganaderos, La Palma o a los ayuntamientos

Más que "tocar" impuestos, Torres considera prioritario lanzar líneas de ayudas directas, como los 1.144 millones de euros para el tejido productivo, al IBI, a los ganaderos, a La Palma o a los ayuntamientos.

También se ha referido a las críticas de la oposición sobre la bonificación del 50% de las guaguas y del tranvía.

Torres ha insistido en que no existe agravio comparativo con la Península y que le gustaría sentarse a debatir "con alguien que defienda la contrario, porque no va a tener datos".

Ha indicado que si las guaguas, el tren de alta velocidad o el metro en la Península tuviesen el 100% de bonificación habría "un agravio comparativo inaceptable", pero ese no es el caso, y ha añadido que a Canarias por población le corresponderían unos 10 millones y calcula que podría acabar recibiendo el doble.

Ha lamentado "la campaña" lanzada por los grupos de la oposición, en la que "lo que prima es el insulto, la difamación, la calumnia", pero sobre todo que quienes están haciendo de altavoz de la misma son determinadas personas que "no están en el Parlamento", lo que impide que puedan "debatir conmigo".